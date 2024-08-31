長腿︱啟發自27年恐怖懸案　6歲女被性侵陳屍家中地牢案情極離奇

由金像影帝尼古拉斯基治主演恐怖片《長腿》（Longlegs），日前已於香港及全球各地上映，電影憑另類的宣傳手法成功引起外界注意，靈異及懸疑推理劇情一致獲得好評，更被譽為「繼《沉默的羔羊》後最佳恐怖片」。電影上映前已有不少影迷好奇劇情是否改編自真人真事，想不到《長腿》竟啟發自一宗27年來尚未破案的懸案。

《長腿》獲譽為「繼《沉默的羔羊》後最佳恐怖片」。（電影海報）

《長腿》的故事背景設定在1990年代，講述了聯邦調查局特工Lee Harker被指派調查一系列離奇的連環殺人案。這些案件有個重要特點——每位受害者都是14歲的女孩，並且都會在生日當天遇害，而且在案發現場找不到任何外人闖入的痕跡。更為詭異的是，所有受害者在遇害當天都收到了一個陶瓷娃娃。

《Longlegs》的故事背景設定在1990年代，講述了聯邦調查局特工Lee Harker被指派調查一系列離奇的連環殺人案。（《長腿》劇照）

尼古拉斯基治於《長腿》裡飾演殺人魔「長腿」Dale Kobble一角。（《長腿》電影劇照）

隨著深入調查，案件出現意外轉折，Harke發現越來越多無法解釋的神秘證物。同時，Harker還發現他與連環殺手「Birthday killer」或稱「長腿」之間，似乎有著隱藏的私人關係，而他必須抓緊時間，在兇手再次作案前將其阻止。

《長腿》靈異及懸疑推理劇情一致獲得好評。（劇照）

導演Osgood Perkins透露，《長腿》的靈感竟源自一宗發生在1996年聖誕節，於科羅拉多州的兇殺案，由於死者年僅6歲，加上現場留下的證據都令人摸不著頭腦而轟動全美國。儘管27年已過去，案件至今仍是難解的懸案。由於死者的屍體在家中地牢被發現，從而啟發了導演的創作，亦有了小孩屍體被白布蓋著的一幕。

瑪嘉夢露飾演新晉FBI探員。（劇照）

當時年僅6歲的選美小天后JonBenét Ramsey，於1996年12月26日被發現陳屍在科羅拉多州博爾德的寓所地牢。死前曾遭性侵，頭部受重創，被勒至窒息而死。同時在家中發現一封勒索信，信中要求交出11萬8千美元，其衣服上的卻發現一名屬於身份未明的男人的DNA。失蹤當日JonBenét的母親表示發現一封兩頁半的勒索信，但奇怪的是，信中要求的贖金與死者父親的年終獎金金額相同，同時信件是由死者母親筆記簿撕下的白紙來寫。

導演Osgood Perkins透露，《長腿》的靈感竟源自於一宗1996年聖誕節於科羅拉多州發生的兇殺案，由於死者年僅6歲，加上現場留下的證據都令人摸不著頭腦而轟動全美國。（IG/@longlegsmovie）

當時有不少人懷疑殺人兇手是JonBenét的家人，但同時亦有人提出證物均被移動過，有可能是陌生人闖入屋行兇。可惜在沒有確實證據下，多年來一直都未能將真兇緝拿歸案。不過多年後，孌童犯Gary Oliva，竟然在獄中寫信自首，聲稱意外殺死了JonBenét Ramsey。

JonBenét Ramsey生於小康之家，因為樣子甜美，曾經獲得「美國小小姐」、「科羅拉多小小姐」選美冠軍，其母親在年輕時都是選美冠軍。（VCG）

在信中Gary Oliva寫道：「我從來未試過愛Ramsey那樣愛過一個人，但我讓她滑倒，她的頭被撞成兩半，我看着她死去。那是一個意外，她不像其他小孩，請相信我。」在其他信中，他更因性侵及殺死其他小孩懺悔，但最令自己心碎的，就是無助地看着這位漂亮的選美小天后死去。可惜由於案件事發至今已近30年，案中有太多疑點，亦無法證實真正兇手就是Gary Oliva，案件真相至今未能解開。