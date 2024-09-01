長腿︱Maika Monroe天生大長腿啱晒主題 愛睇港產片鍾情一位天后
荷里活連環殺人驚慄電影《長腿》（Longlegs）日前已於香港及全球各地上映，電影由奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）及年輕女演員Maika Monroe主演，劇情講述一位FBI探員調查謀殺案期間，發現案件之間的重重關連，更與崇拜撒旦的邪教及自己的童年陰影有關！《長腿》除了尼古拉斯基治爆炸式的演技及恐怖造型驚豔觀眾外，女主角Maika Monroe的表現同樣亦備受注目！
現年31歲的美國女演員Maika Monroe，成長於小康之家，從小到大接受衝浪風箏的訓練，17歲時更一度由家鄉加州聖塔芭芭拉（Santa Barbara）遷往多明尼加，成為一位專業運動員！直至2015年，Maika先後參與幾部電影與舞台劇的小配角演出後，正式出道成為演員，憑着冷豔面孔與修長高䠷身型，Maika成功突圍參演《天煞地球反擊戰：復甦紀元》（Independence Day：Resurgence）、更與男神麥菲查洛美（Timothée Chalamet）於《Hot Summer Nights》飾演情侶檔！
Maika Monroe在《長腿》裡的演出含蓄，造型樸素、淡掃蛾眉，但現實中Maika卻具備名模級別的身型，在電影首映以超性感打扮現身，令觀眾異常驚喜！《長腿》首映禮當日，Maika以黑色束胸配襯半截長裙現身，大露骨感香肩及結實腰線，相比在電影裡寬鬆的衣飾，更突出到Maika身材上圍的線條！而Maika亦不時會在社交媒體分享泳裝水著等打扮，大曬一對長腿，名符其實有成為《長腿》女主角的天賦！
運動員出身、近十年成為演員的Maika Monroe，平時亦喜愛欣賞電影，從中吸收學習演技。Maika亦涉獵不少荷里活及英語影壇以外的作品。其中，Maika曾於社交媒體分享一系列《重慶森林》的劇照，特別聚焦於劇情前半段由林青霞與金城武合演的部分，更放大一張林青霞的劇照，相當喜歡這位華語影壇天后！
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