長腿︱Maika Monroe天生大長腿啱晒主題　愛睇港產片鍾情一位天后

荷里活連環殺人驚慄電影《長腿》（Longlegs）日前已於香港及全球各地上映，電影由奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）及年輕女演員Maika Monroe主演，劇情講述一位FBI探員調查謀殺案期間，發現案件之間的重重關連，更與崇拜撒旦的邪教及自己的童年陰影有關！《長腿》除了尼古拉斯基治爆炸式的演技及恐怖造型驚豔觀眾外，女主角Maika Monroe的表現同樣亦備受注目！

Maika Monroe於《長腿》裡飾演女主角，為負責調查連環謀殺案的FBI探員。（《長腿》電影劇照）

Maika Monroe於《長腿》裡飾演女主角，為負責調查連環謀殺案的FBI探員。（《長腿》電影劇照）

現年31歲的美國女演員Maika Monroe，成長於小康之家，從小到大接受衝浪風箏的訓練，17歲時更一度由家鄉加州聖塔芭芭拉（Santa Barbara）遷往多明尼加，成為一位專業運動員！直至2015年，Maika先後參與幾部電影與舞台劇的小配角演出後，正式出道成為演員，憑着冷豔面孔與修長高䠷身型，Maika成功突圍參演《天煞地球反擊戰：復甦紀元》（Independence Day：Resurgence）、更與男神麥菲查洛美（Timothée Chalamet）於《Hot Summer Nights》飾演情侶檔！

Maika Monroe成長於一個美國的小康之家。（Maika Monroe IG圖片）

Maika Monroe從小受訓成為一位衝浪風箏運動員。（Maika Monroe IG圖片）

Maika Monroe從小受訓成為一位衝浪風箏運動員。（Maika Monroe IG圖片）

Maika Monroe從小受訓成為一位衝浪風箏運動員。（Maika Monroe IG圖片）

Maika Monroe在《長腿》裡的演出含蓄，造型樸素、淡掃蛾眉，但現實中Maika卻具備名模級別的身型，在電影首映以超性感打扮現身，令觀眾異常驚喜！《長腿》首映禮當日，Maika以黑色束胸配襯半截長裙現身，大露骨感香肩及結實腰線，相比在電影裡寬鬆的衣飾，更突出到Maika身材上圍的線條！而Maika亦不時會在社交媒體分享泳裝水著等打扮，大曬一對長腿，名符其實有成為《長腿》女主角的天賦！

Maika Monroe於《長腿》裡的角色打扮樸素、淡掃蛾眉。（《長腿》電影劇照）

Maika Monroe與尼古拉斯基治現身《長腿》首映時，打扮令觀眾驚喜！（視覺中國）

Maika Monroe的身材非常好！（視覺中國）

Maika Monroe的身材非常好！（視覺中國）

Maika Monroe的身材非常好！（視覺中國）

Maika Monroe的身材非常好！（視覺中國）

運動員出身、近十年成為演員的Maika Monroe，平時亦喜愛欣賞電影，從中吸收學習演技。Maika亦涉獵不少荷里活及英語影壇以外的作品。其中，Maika曾於社交媒體分享一系列《重慶森林》的劇照，特別聚焦於劇情前半段由林青霞與金城武合演的部分，更放大一張林青霞的劇照，相當喜歡這位華語影壇天后！

Maika Monroe從運動員生涯轉戰成為演員，平時看不少電影吸收學習演技。（Maika Monroe IG圖片）

Maika Monroe猶其喜歡《重慶森林》裡的林青霞。（Maika Monroe IG圖片）

Maika Monroe猶其喜歡《重慶森林》裡的林青霞。（Maika Monroe IG圖片）

Maika Monroe猶其喜歡《重慶森林》裡的林青霞。（Maika Monroe IG圖片）

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