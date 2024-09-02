破地獄｜黃子華進出義莊夜闖殮房拍攝　「可以用色香味來形容」

英皇電影《破．地獄》由陳茂賢執導、編劇，黃子華及許冠文（Michael）主演，兩代影壇笑匠Michael和子華相隔32年再度合作，破格演出香港影壇首部以殯儀業為題材的作品《破．地獄》，為了深入了解及配合電影中的劇情，事前做足準備功夫，全面熟習殯儀大小禮儀，包括為先人執骨、化妝、誦經儀式等皆親身上陣。而萬國殯儀館更首次借出場地拍攝，令電影更加真實地呈現殯儀館內鮮為人見的一面。（上映日期︰11月14日）

（《破．地獄》劇照）

子華為演出其中一場進出殯儀館為先人處理殯儀服務的場面，深夜時分勇闖殮房通道拍攝。由殯儀館地下車庫運送紙紮公仔至深入殮房作準備等過程，無論氣氛及節奏皆演出自如，連導演也稱讚子華陰森的環境下演出淡定流暢，輕鬆得來也配合現場氣氛。

因拍攝關係，黃子華不時進出並非大家平時所見的禮堂，而是深入殮房通道拍攝。（《破．地獄》劇照）

子華形容去到這些地方，你會感到那一份靈氣和陰涼。（《破．地獄》劇照）

子華首次踏足殯儀館拍戲，坦言是一次難忘的經歷。他大開眼界的說：「若不是拍這部電影，我根本不會在義莊和殯儀館這些地方出入，尤其是身處義莊，你會感覺一陣陣的清涼，雖不至於山明水秀，也看不見山和水，但你會感到那一份靈氣和陰涼，一處休憩地方的氣氛。而身處殯儀館拍攝更是難忘，因為進出的地方並非大家平時所見的禮堂，而是深入殮房通道拍攝。完成這場戲後我可以想到三個字「色香味」來形容今次個人難忘感受。另外，今次殯儀館無條件首次借出實景拍攝，深信是感受到我們這部電影認真看待殯儀業的態度及誠意，所以感謝他們的幫忙。」

子華感謝殯儀館無條件首次借出實景拍攝。（《破．地獄》劇照）

子華在戲中飾演殯儀館從業員。（《破．地獄》劇照）

此外，導演在處理一些殯儀專業字眼和禮儀上亦很小心與演員溝通，以表對這行業的敬重，也感激殯儀館首次答應外借給電影拍攝，對他而言也是一次難忘的經歷。而他跟子華在現場親身體會殯儀館氣氛時，也不禁的透露今次場地答應外借，或多或少因為「黃子華」！子華聞言，笑而不語，立即雙手合十感謝天地。