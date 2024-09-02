威尼斯影展｜畢彼特首帶女友公開亮相放閃　完美避開前妻安祖蓮娜

《第81屆威尼斯影展》現正舉行中，進入第4日，荷里活兩大男神佐治古尼（George Clooney）與畢彼特（Brad Pitt）合演的新戲《孤狼同謀》（Wolfs）在香港時間今日凌晨於當地舉行首映禮。畢彼特破天荒帶同34歲珠寶首飾設計師女友Ines de Ramon一同現身首映禮，成為全場焦點。

畢彼特破天荒帶同34歲珠寶首飾設計師女友Ines de Ramon一同現身首映禮，成為全場焦點。（VCG）

兩人全程拖到實，非常恩愛。（VCG）

畢彼特與Ines de Ramon已拍拖接近兩年。（VCG）

現年60歲的畢彼特與Ines de Ramon已拍拖接近兩年，兩人愛得低調，甚少被傳媒拍攝到兩人拍拖，而今次是兩人拍拖以來首次正式以情侶姿態出席公開場合。兩人雖然沒有一同走上紅地氈，但就以一黑一白的情侶造型手拖手抵達現場，畢彼特全程拖實女友又不時深情對望，非常恩愛。

兩大男神佐治古尼與畢彼特合演的新戲《孤狼同謀》（Wolfs）在香港時間今日凌晨於當地舉行首映禮。（VCG）

佐治古尼依然勁有魅力。（VCG）

Keep得好好！（VCG）

荷里活兩大男神合體！（VCG）

與畢彼特一同演出新戲《孤狼同謀》的佐治古尼雖然已經63歲，但無論身材及樣貌都保持得非常好。而電影放映完畢後，觀眾站立拍掌4分鐘，而兩位男神就開心到跟著現場音樂起舞。

畢彼特前妻安祖蓮娜祖莉日前亦有現身《威尼斯影展》宣傳新戲《Maria》。（VCG）

最終畢彼特及安祖蓮娜因電影宣傳日子不同，而完美避開碰面的尷尬場面。（VCG）

另外，與畢彼特離婚後反面的前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）日前亦有現身《威尼斯影展》宣傳新戲《Maria》，有外媒報道，期間安祖蓮娜被雜誌問及與畢彼特離婚的問題時，即時拒絕回答。最終兩人因電影宣傳日子不同，而完美避開碰面的尷尬場面。