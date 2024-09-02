你在嗎︱陸駿光獲最佳男演員　後悔曾與太太爭執現學懂調整情緒

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，香港大學社會科學學院主辦的賽馬會「樂天心澄」靜觀校園文化行動（賽馬會「樂天心澄」）邀請了麥婉欣導演執導，聯同實力派演員陸駿光、潘芳芳及小演員李昀蔚，製作了一齣短片《你在嗎》，讓家長重新思考與孩子的相處，改善親子關係及家庭各人的情緒健康。該短片更於美國獨立短片獎（洛杉磯）中勇奪多個奬項，包括最佳外語短片（評審團特別獎）、最佳兒童短片、最佳原創劇本、最佳女導演，而其中主演的陸駿光和李昀蔚，則分別奪得最佳男演員和最佳小演員。今天開學日，昨日一眾家長、學童與及童星黃梓樂已應邀出席《你在嗎》首映禮，讚賞內容簡單直接卻令人動容。

陸駿光和李昀蔚出席賽馬會「樂天心澄」《你在嗎》首映禮。兩人分於美國獨立短片獎（洛杉磯）中分別奪得最佳男演員和最佳小演員。（電影公司提供）

陸駿光和李昀蔚已三度合作，上次於電影《流水落花》陸駿光演Nana的寄養家庭父親，但二人未曾同場，今次於《你在嗎》終於演父女兼有多場對手戲，加上飾演嫲嫲的潘芳芳，三人在片中教識大家面對自己的情緒，以及說對不起的重要性。陸駿光：「今日我第一次睇完成品，想不到竟然是我喊，最深刻是跟潘芳芳鬧交一場，Nana見到我們就叫我們『不要鬧人』，都有提醒我如何去處理自己的情緒。工作時像賽馬會「樂天心澄」總監林瑞芳教授講，活在當下，反而很開心，但自己試過發最大脾氣，就是與太太爭執。」

（左起）賽馬會「樂天心澄」靜觀校園文化行動（賽馬會「樂天心澄」）總監林瑞芳教授、《你在嗎》短片主角陸駿光、香港賽馬會慈善事務高級經理潘青萍小姐、短片主角李昀蔚、麥婉欣導演出席活動，呼籲大眾關注家庭各人的情緒健康。（電影公司提供）

陸駿光指當時還住在村屋，「我自己衝了出去，後來太太帶狗狗來追回我，之後真的好後悔，試過一次當然不敢再試，更開始檢視自己，也因年紀成長變得情緒平靜了很多。」《你在嗎》在「美國獨立短片獎（洛杉磯）」中獲得6個獎項，陸駿光得知消息時原來正和太太與家人在紐西蘭旅行：「當時正在慶祝結婚9周年，非常開心感動，也給了太太及媽媽一個交代，她們一直支持我！」

賽馬會「樂天心澄」今日舉辦短片《你在嗎》首映禮暨親子關係分享會，邀請了不少家庭出席，期望幫助家長與學童紓緩開學壓力。（電影公司提供）

陸駿光指自己不怕開學，但反而最怕轉校，「最後我讀書不好，經常轉校，每次要識新朋友就會好緊張。」賽馬會「樂天心澄」總監林瑞芳教授分享了聆聽孩子心聲和改善親子關係的秘訣，並提醒家長﹕「在面對親子壓力或衝突時，不妨讓雙方靜定下來，然後才選擇一個合適的方法處理」，更派發了「情緒唔使『爆』『谷』」靜觀小錦囊給所有參加者，以鼓勵大家多做靜觀練習，照顧好自己和孩子的情緒。

童星黃梓樂應邀出席《你在嗎》首映禮，與李昀蔚一同發派「情緒唔使『爆』『谷』」靜觀小錦囊，黃梓樂觀影後指小朋友不只要關心父母，爺爺嫲嫲婆婆公公也需要大家的愛護。（電影公司提供）

賽馬會「樂天心澄」將舉辦《你在嗎》公眾觀影暨親子關係分享會，歡迎有興趣的市民於9月9日或之前透過計劃網站報名。分享會座位有限，若未能成功登記，仍有機會獲贈「情緒唔使『爆』『谷』」靜觀小錦囊套裝。 有關分享會詳情如下：

日期：2024年9月14日（星期六）

時間：下午2時至3時30分

地點：香港藝術中心古天樂電影院

語言：廣東話

費用：全免

報名連結：www.jcpanda.hk/movieevents

此外，賽馬會「樂天心澄」亦將免費提供「靜觀教養家長課程」，有興趣的家長請於2024年9月19日或之前透過計劃網站報名：www.jcpanda.hk/mp24。賽馬會「樂天心澄」歡迎公眾免費使用其研發的資源，詳情請瀏覽計劃網頁：www.jcpanda.hk。團隊亦會透過計劃網頁發佈最新活動的消息。