我談的那場戀愛︱陳輝虹羨慕張錦程戲份感人　與MC對戲：少少腳軟

香港愛情喜劇《我談的那場戀愛》昨日（2日）舉行電影首映禮，監製陳慶嘉、秦小珍與導演何妙祺，攜同吳君如、MC張天賦、Stephy鄧麗欣、陳輝虹、張錦程等一眾演員出席！首映現場逼滿男主角張天賦的歌迷，場面非常震撼，為MC第二度主演的電影打響頭炮！資深演員陳輝虹與張錦程亦於首映禮上接受《香港01》訪問，分享拍攝過程點滴。

資深演員張錦程、陳輝虹（左起）參演《我談的那場戀愛》重要而精簡的戲份！（梁碧玲 攝）

陳輝虹與張錦程分別與男女主角MC張天賦、吳君如各自有對手戲。（梁碧玲 攝）

陳輝虹與張錦程均為吳君如與監製陳慶嘉的多年老拍檔，就算在《我談的那場戀愛》裡戲份不多，接到邀請亦立即應承參演。張錦程更於電影中與吳君如飾演一對夫妻，被問到與君如戲中的默契感情發展，張錦程笑言：「咁咪劇透囉！劇透死全家㗎喎！」但亦表示靠導演精心設計劇本，讓角色深刻程度貫穿全片，陳輝虹亦笑言：「大家睇得好感動呢佢場戲，我都係！雖然我哋冇同場，但我睇完就覺得好似小朋友抽獎，點解我唔係做佢呢個角色呢？有型、瀟灑又倜儻！（張錦程：但得一場咋！）咁咪好囉！早收工嘛！」

陳輝虹表示羨慕張錦程與吳君如之間的對手戲份，直言橋段非常感人！（梁碧玲 攝）

至於陳輝虹在電影中飾演詐騙集團主腦，笑言：「我個人一睇就知咁誠懇，好難做㗎嘛！（張錦程：就係咁先適合！大家好信你！）但之後就冇人再信我！」陳輝虹與男主角張天賦又對手戲份，則笑言突然被許多朋友「關心慰問」對MC興趣十足：「最主要係我點都唔可以透露我喺邊到開工嘛！」而與新晉男主角張天賦交流指教演技，陳輝虹更笑言有驚人收穫：「我哋喺MC身上真係獲益良多！因為MC係行程排得好密嘅人，但佢好專業、知道拍攝當日發生咩事，基本上我同佢對戲有少少腳軟！反而驚自己講錯！」