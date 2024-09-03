2024暑假票房｜迪士尼稱霸冠亞　兩部港片上十大收入較去年跌18%

2024年暑假檔期已經結束，香港票房有限公司昨晚公布暑期檔票房表現，綜合7月1日至 8月31日的票房數字，電影市場仍以外語片為主，票房十大只有兩部為香港電影。而整個暑假檔期的電影票房總收入，為港幣$ 277,534,691，對比去年同期票房收入 339,348,115下跌約 18.22%。



其實早就料到《玩轉腦朋友２》會稱霸，爭在票房可以去到幾多。（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

根據統計，暑假期間首輪上映電影共有94 部（包括6月上畫到統計期間的電影），當中香港電影只佔14部，外語片則為80部。整個暑假檔期的電影票房總收入為港幣$277,534,691，較去年下跌約18.22%。

兩大超級英雄交鋒，以三級姿態讓賽，奪個亞軍。（《死侍與狼人》劇照）

暑假檔期上映之電影當中，以動畫電影《玩轉腦朋友 2》（Inside Out 2）表現成績最好，收入為HK$73,698,025。成為整個暑假檔期十大電影冠軍，而第二位就是荷里活電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）,收入為$47,172,096，可見迪士尼旗下的作品稱霸了冠亞。去到第三位，就有動畫電影《壞蛋獎門人 4》,收入為$28,951,014。

《海關戰線》香港收千萬，內地亦只能剛好過億，表現未如想像般好。(《海關戰線》宣傳海報)

《公開試當真》以紀錄片形式拍攝，收近500萬票房算有所交代。(《公開試當真》宣傳海報)

而香港電影方面，能打入十人的就只有兩部電影，分別是第七位的《海關戰線》，收入為$11,164,027。以及第十位的《公開試當真》，收$4,878,980。由於十大只計及7月1日後上畫的電影，如果將戰線延伸到6月，其實由劉青雲、吳鎮宇主演的《談判專家》便錄得2000萬票房，表現最好。