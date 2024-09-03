韓國影帝劉亞仁吸毒案被判監一年　現身法院時露詭異微笑

現年37歲的韓國影帝劉亞仁所涉的吸毒案今日（3日）宣判，法官判處他有期徒刑1年、罰款200萬韓元（約1萬1600港元），當庭羈押。有韓媒拍到劉亞仁進入法院時露出詭異微笑。

劉亞仁今日上庭時露出詭異微笑。（網上圖片）

早前劉亞仁在庭上承認吸食大麻及注射俗稱「牛奶針」的毒哈異丙酚，否認以家人名義領取管制藥物、教唆吸毒及毀滅證據等罪名，他在庭上懺悔表示：「對於這次事件我的過錯，我深深反省與道歉，因為我的事件、過錯，讓家人、同事及粉絲受到傷害，我致上真誠歉意。經歷這件事後，我回顧了自己的人生，發誓此後成為更有責任感、更成熟的人。雖然不知道結果會如何，我會以更健康的人重生，為社會做出貢獻」。

劉亞仁為南韓史上最年輕的青龍影帝，本來前途無可限量。（劇照）

劉亞仁的代表律師請求法官輕判，指劉亞仁患有憂鬱症等精神疾病多年，加上工作關係導致嚴重失眠，連醫生都勸他要入院接受治療，但他寧願靠毒品來幫助入眠，據悉劉亞仁於2020年9月至2022年3月期間，以美容手術麻醉為由，在14間醫院共注射了181次、9.6公升的「牛奶針」，費用高達5億韓元（約290萬港元）。2022年1月他與密友崔河那在美國吸食可卡因及大麻等毒品，回韓後在機場被捕，有指劉亞仁教唆崔河那毀滅證據，及以幫助對方逃往海外為條件，要對方推翻供詞掩飾自己的罪行。