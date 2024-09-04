周星馳新作《大話大話西遊》開鏡　至尊玉三個元素神還原星爺造型

香港喜劇巨匠周星馳，今年初宣布跨界至網絡開發微短劇市場，與抖音聯合開發經營《九五二七劇場》，震撼整個內地網絡！周星馳繼推出《金豬玉葉》短劇後，昨日（2日）第二部重磅作品《大話大話西遊》火速開鏡，以自己經典《西遊記》系列電影衍生全新故事，更親自出任出品人，並由內地人氣女演員張天愛擔任監製兼女主角，陣容有睇頭之餘，亦更具周星馳製作的影子！

周星馳繼推出《金豬玉葉》短劇後，親自擔任出品人的《大話大話西遊》亦已於日前開鏡！（視覺中國）

張天愛將為《大話大話西遊》擔任監製兼女主角。（視覺中國）

周星馳出品的短劇《大話大話西遊》昨日開鏡，張天愛、蔣龍等主演一同出席。（張天愛微博圖片）

周星馳亦透過社交媒體分身帳戶，宣布《大話大話西遊》開鏡的消息！（周星馳IG限時動態截圖）

主演《大話大話西遊》的張天愛，於社交媒體分享《大話大話西遊》的開鏡儀式花絮，張天愛更以一身全白色古裝妝髮造型現身，與她的標緻五官、白晳肌膚極為相襯！張天愛亦於帖文裡宣布，自己在《大話大話西遊》裡將飾演「月光」一角，然而造型令不少熟悉《西遊記》系列的觀眾，聯想到朱茵在《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》末段現身時的「紫霞仙子」形象！而張天愛的清秀脫俗外型，亦拍得住當年顏值巔峰的朱茵！

張天愛將於《大話大話西遊》裡飾演新角色「月光」，全白色的造型非常靚女，又好似有熟悉的感覺！（張天愛微博圖片）

朱茵飾演的「紫霞仙子」形象深入民心！（《西遊記大結局之仙履奇緣》電影劇照）

朱茵飾演的「紫霞仙子」形象深入民心！（《西遊記大結局之仙履奇緣》電影劇照）

張天愛於《大話大話西遊》裡飾演的「月光」角色造型，確與朱茵飾演的「紫霞仙子」非常相似！（《西遊記大結局之仙履奇緣》電影劇照）

張天愛於《大話大話西遊》裡飾演的「月光」角色造型，確與朱茵飾演的「紫霞仙子」非常相似！（《西遊記大結局之仙履奇緣》電影劇照）

張天愛於《大話大話西遊》裡飾演的「月光」角色造型，確與朱茵飾演的「紫霞仙子」非常相似！（《西遊記大結局之仙履奇緣》電影劇照）

在張天愛飾演的新角色月光以外，另一位同樣擔任監製與男主角的蔣龍，亦於社交媒體分享自己的角色「至尊玉」！蔣龍在開鏡儀式上，亦以全副妝髮造型現身，以樹枝束起的髻髮、一身淺杏色粗布衣衫以及胸前的一塊木製護心鏡，簡直神還原當年星爺飾演的至尊寶！未知至尊寶的新郎、悟空與毛筆造型，又有沒有機會被還原？

蔣龍於《大話大話西遊》裡飾演新角色「至尊玉」，神還原周星馳「至尊寶」的造型！（蔣龍微博圖片）

周星馳的「至尊寶」形象亦非常經典！（《西遊記大結局之仙履奇緣》電影劇照）

周星馳的「至尊寶」形象亦非常經典！（《西遊記大結局之仙履奇緣》電影劇照）

周星馳的「至尊寶」形象亦非常經典！（《西遊記大結局之仙履奇緣》電影劇照）