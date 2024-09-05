小丑雙瘋｜威尼斯影展獲12分鐘掌聲　影評激讚：瘋狂得令人興奮

由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及Lady Gaga主演的《小丑：雙瘋》（Joker: Folie à Deux）即將於10月全球上映，昨日在威尼斯影展舉行首映，導演Todd Phillips與兩位主角一同走上紅地氈，完場後獲全場觀眾起立拍掌12分鐘。而Lady Gaga憑奇特頭飾及性感造型成為焦點，風頭蓋過華堅馮力士。

《小丑：雙瘋》在威尼斯影展獲12分鐘掌聲。（VCG）

華堅馮力士的演出獲得一致讚賞。（VCG）

Lady Gaga憑奇特頭飾及性感造型成為焦點。（VCG）

綜合外媒報道，大批影評人都對《小丑：雙瘋》一致激讚，更表示：「正如你們期望，電影的瘋狂令人非常興奮」、「Gaga的演技激活整部電影」、「華堅的瘋狂演繹令人不安」、「一部大膽、迷人且令人著迷的傑作」。

《小丑：雙瘋》（Joker: Folieà Deux）由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及Lady Gaga主演。（電影海報）

導演Todd Phillips表示本集的音樂元素與第一部首集一脈相承，藉著音樂更好傳達角色的內心世界與故事深度。對於創新的音樂表演極具挑戰性，華堅馮力士指很早就開始討論音樂表演，希望表演看起來完全是即興演出，所以必須現場演唱歌曲。而Lady Gaga就表示所飾演的Harley Quinn為Arthur黑暗的世界帶來光明和希望：「他內心的音樂既凌亂又混亂，這些歌曲表現出愛情的複雜層面，也為 Arthur 帶來了生命力。」