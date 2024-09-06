誤判｜甄子丹打爆港鐵片段曝光　驚見不老男神超爆造型網民唔認得

《葉問》系列的黃金拍檔黃百鳴及甄子丹，新作《誤判》再次聯手監製，甄子丹身兼導演及主演，製作成本高達３億。今日（6/9）於網上有率先曝光首15秒片段，見到首度演出檢察官的甄子丹在法庭上的氣勢，當然不乏追捕歹徒時的動作場面，片中更見在港鐵車廂開戰，打爆玻璃。而全片另一亮點是有「不老男神」之稱的張智霖閃現一個鏡頭，但其驚喜造型竟令網民一時間唔認得佢。



甄子丹飾演的檢察官察看到案件漏洞並試圖糾正這場誤判。（《誤判》海報）

《誤判》根據香港一宗真實案件改編，講述了一個由快遞包裹引發的誤判冤案，因幫朋友代收快遞包裹，一名年輕人捲入了一宗販毒案，並因此引發了二十七年的牢獄之災。戲中甄子丹飾演的檢察官察看到案件漏洞並試圖糾正這場誤判，卻在尋找真相的過程中發現了更深層的黑暗事件。全片在香港拍攝，注入不少本地元素，包括在港鐵上開戰！

首15秒影片驚喜處處，首先見到兩位影帝級人馬演出，鄭則仕與吳鎮宇。（《誤判》影片截圖）

甄子丹在港鐵中動作連場，對香港觀眾很有親切感。（《誤判》影片截圖）

這次是甄子丹首度出演法律題材的電影並飾演一名為正義不惜一切的檢察官，而當初正正被法律這個題材打動而接拍。甄子丹︰「我覺得這個故事背後有一個正義，一個正直的價值值得我們去傳遞，然後又有很多令人興奮的動作場面，對我而言是一個很好的挑戰。這角色文武兩部分都要打動和震撼觀眾，能夠這樣才是最厲害！」

見到甄子丹在地鐵中和敵人持鎗對峙的緊張畫面。（《誤判》劇照）

片段閃現「不老男神」張智霖，雖然個妝刻意化老，但見到更加有型。（《誤判》影片截圖）

對於這次不但是演出文戲和武戲的主角，更身兼導演一角執導全片，很多人以為身兼三職會很辛苦，但甄子丹卻不覺得是一回事：「我不覺得工作的辛苦值得拿出來說。現實生活中為正義奮鬥的法官和檢察官，值得我做這一點點的付出。」

首批劇照，見甄子丹身穿法袍於法庭陳詞，子丹笑言這次真的需要能文能武。（《誤判》劇照）