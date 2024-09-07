徐嬌曬水著照惹Lisa@BLACKPINK粉絲圍剿　曾批《瘋馬騷》︰被性化

現年27歲的徐嬌，9歲時憑周星馳執導及主演的電影《長江7號》聲名大噪，雖事業學業兩邊兼顧，但赴美留學的她，兩年前就曬出於美國藝術中心設計學院（ArtCenter College of Design）考獲6科全A的成績單，難怪一直獲星爺疼愛。近年徐嬌喜歡展現自己修長的身軀，大方上載海量水著照。日前她又在微博發布大批在泳池拍下的水著照，但今次就惹來Lisa@BLACKPINK粉絲圍剿。



徐嬌因電影《長江7號》而走紅。（微博圖片）

徐嬌一炮過發布多達50張的水著照。（徐嬌＠微博）

徐嬌對自己修長的身軀頗自豪。（徐嬌＠微博）

還附上多款趣怪表情。（徐嬌＠微博）

徐嬌日前在微博曬出多張性感水著照，相中的她束起馬尾、身穿藍白條紋設計的兩截式泳裝，展示修長纖細的線條，她亦對自己的小蠻腰及雪白美腿信心滿滿，以不少甫士特意展現。整批相片中，徐嬌分別在水池中玩沙灘球、水泡、還有上岸抹身，甚有日系水著寫真感覺。

+ 5

不過當徐嬌的水著照曝光後，迅速引起網民留言，雖然向她討喜讚美的不少，但亦有不少人留言攻擊，當中不乏BLACKPINK泰國成員Lisa的粉絲們。事源去年徐嬌曾在微博分享一則有關Lisa演出《瘋馬騷》的報道，而她就付上一句︰「我只看到被性化的職業女性」嗤之以鼻，當時都惹來坊間不少迴響。

Lisa演出國際知名的《瘋馬騷》。（lalalalisa_m@IG）

由於演出性感，在內地曾掀起打壓潮，連帶AngelaBaby入場欣賞都遭封殺。（lalalalisa_m@IG）

徐嬌當日以「我只看到被性化的職業女性」回應Lisa的演出。（徐嬌＠微博）

而網民多為質疑徐嬌的立場，批評她昔日裝作女權主義者︰「妳不是最喜歡打女權嗎？」、「妳是沒作品了嗎，只有泳照可以發了？」事件更令「徐嬌 Lisa粉絲」一詞，一道成為當日微博熱搜。

其實徐嬌數年前，已不時在微博大曬好身材。（徐嬌微博圖片）