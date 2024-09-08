鄭保瑞見識王家衛「飛紙仔」　林家棟埋位先知要殺梁朝偉｜無間道

香港電影編劇家協會與YouTube頻道不正常研究所合作的節目《撈編》，第二集繼續有導演鄭保瑞、吳煒倫及演員林家棟。今集講到編劇界最常發生的創作模式「飛紙仔」，在旁人眼中，「飛紙仔」往往等於編劇懶、冇劇本，但幾位覺得這想法不盡不失，「飛紙仔」往往是創作者跟劇本煉到最後一分鐘的精華所在。



「飛紙仔」話題一開，先讓導演鄭保瑞「辯護」一番。（影片截圖）

鄭保瑞覺得「飛紙仔」，其實是編劇想用盡每一分每一秒去度個劇本。（影片截圖）

導演鄭保瑞重申，不要戴有色眼鏡去看飛紙仔這種創作，這其實只是一種創作習慣。「有兩個勁人，韋生（韋家輝）王家衛先生都是喜歡飛紙仔，他們是用盡每一分每一秒去度個劇本。」

《嚦咕嚦咕新年財》有趣之處，是負責的幾位編劇都不懂打麻雀。（《嚦咕嚦咕新年財》電影劇照）

他舉例有參與《嚦咕嚦咕新年財》拍攝，幾位編劇都不懂打麻雀，但就對住張麻雀檯兩個月，每鋪牌都要度。「每日收工游乃海、歐健兒（編劇）就要去韋生屋企度劇本，到第二朝５點再安排架車畀兩位去片場，差不多到我就會開張檯畀乃海，他就開始將劇本寫出來，每日如是。乃海就要在現場觀察寫出來的東西，演員拍出來有沒有誤差，有冇需要修正。」

鄭保瑞有幸參與《2046》拍攝工作，見識王家衛「飛紙仔」的威力。 （《2046》劇照）

《2046》一幕戲拍足4個版本

另一大師王家衛，鄭保瑞有幸當過電影《2046》的策劃，其中一次經歷可謂刻骨銘心。「我夜晚9點落飛機，去到現場王生已經在片場，然後有兩場戲想我一齊度，先度好第一個版本，覺得OK，就開始為同一場戲度第二個版本。如果第二個版本度極都唔夠好，就會回到第一個版本再度，佢就係用盡所有可能性去琢磨一個劇本。」

當日度到清晨5點，鄭保瑞沖個涼7點便到片場開工，當時就會收到第一稿劇本，但原來這個都只是創作的開始。「拍到11點，我就收到第二稿，第二稿不是指下一場，係頭先拍緊嗰場嘅第二個版本，於是就重頭再拍。去到下午3點，佢老人家（王家衛）便親自拎住第三個版本嚟同我一齊拍，可見過程就是不斷修改，不夠好的地方就再琢磨。」

最終鄭保瑞所拍的一幕並冇用到，這種創作方法是有點奢侈，但就是創作人一直感受個故事，令其變得更好的方法。（《2046》劇照）

以為完了？到鄭保瑞拍完所有戲份，離開劇組一星期後，神奇繼續發生。「有人話我知，王生又拍緊你上次拍嗰場戲喇，即係第四個版本。那場戲由地鐵站拍最終變成在黃浦江再拍一次，他用盡不同方法去尋找認為啱嘅感覺。」鄭保瑞說。

鄭保瑞認同這種拍法是有點奢侈，但他深信這麼有經驗的導演，不會寫不出一份完整劇本來，只是由文字轉成影像是完全兩回事，去到現場拍攝會有另一份感覺，會出現很多狀況，很多變化，希望一直摸落去會變得更好。

吳煒倫認為「飛紙仔」，是編劇能力最大考驗。（影片截圖）

吳煒倫︰飛紙仔要瞻前顧後

對於編劇出身的吳煒倫，他亦不介意「飛紙仔」創作，但一定要有個紮實的劇本做底。「我之前跟林超賢是拍動作片，一定先要有一個穩陣的劇本在手，但落到現場會有太多變化，演員行一圈，可能發現有啲對白已經唔使再講。所以我哋係努力去創作一個，就算現場不作改動，都穩打穩紮的劇本。」至於「飛紙仔」，吳煒倫認為是編劇能力最大考驗。「你要瞻前顧後，對後面的劇情會有咩影響，需唔需要補戲？而去到剪接、配音又係另一個創作，這正是創作最好玩的地方。」

吳煒倫跟過林超賢當編劇，拍動作片絕不能零劇本在手，飛紙仔只是在現場再作修定。（《証人》劇照）

林家棟︰第一次真係手震

面作為演員，林家棟起初都好怕收到「飛紙仔」，但經過與杜琪峯合作後，都磨練出一份應變︰「《龍鳳鬥》同《命案》，都係有飛紙仔，《龍鳳鬥》仲要我一口氣講晒一大段對白，我叫佢畀5分鐘我背。但正正嗰次，令我體會到『飛紙仔』如何同時調整個角色，令你要相信件事。」

林家棟拍《無間道》殺偉仔一幕，事前一直被蒙在鼓裡。（影片截圖）

問到最驚的一次飛紙仔，家棟諗都冇諗就爆出《無間道》三個字。「無啦啦好人變壞人，我第一次手震就係接到呢個安排，要我殺梁朝偉？我一直以為自己係好人喎！做乜嘢呀？我之前完全唔知，直至我埋位拍呢幕先知。」

這幕戲，對劇情發展有個大逆轉。（《無間道》影片截圖）

莊文強指拍到華仔換衫這場戲，已決定家棟由好人變壞人，開這一槍。（《無間道》影片截圖）

家棟向偉仔開槍一幕，要開拍前一刻先知。（《無間道》影片截圖）

不過在訪問現場的莊文強就澄清這個決定早已落實，只是家棟冇得知。「中間你有段時間冇嚟開工，我哋拍到在辦公室華仔換衣時，已經決定咗會咁。」這次亦令林家棟體會到冇劇本下拍攝，是有多大挑戰，亦體會自己對劇組的信任度。