王晶自爆與女演員涉感情瓜葛　演變成掌摑事件拒調停︰我入去死梗

香港著名喜劇導演王晶，於個人Youtube頻道《王晶笑看江湖》新一集節目中，繼續邀請昔日「晶女郎」關秀媚（Suki）為嘉賓，回顧二人之間的合作往事。王晶於節目上提到多年來與女演員合作，一直相處甚歡，但卻因為一次「掌摑」事件，令他也退避三舍，避免在拍攝現場出現！



王晶自爆因為一宗女演員糾紛不敢出現在拍攝現場。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶提到多年來與眾多女演員合作，不論自己作為導演與女演員，或一眾女主角之間均能夠和睦相處。王晶以著名作品《武俠七公主》為例：「有些作品大家認為我死定了，這麼多女生、在電影中一定吵架，包括《武俠七公主》，但反而完全沒有事發生！當年有楊紫瓊、鄭裕玲、張曼玉、張敏、吳君如、陳嘉玲與關詠荷，但一點事情都沒有發生、好到不得了！」

王晶直言就算《武俠七公主》有齊楊紫瓊、張曼玉、鄭裕玲、張敏、吳君如、陳嘉玲及關詠荷七位女演員，現場亦相處甚歡。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶直言就算《武俠七公主》有齊楊紫瓊、張曼玉、鄭裕玲、張敏、吳君如、陳嘉玲及關詠荷七位女演員，現場亦相處甚歡。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶自言一直以來與合作的女演員相處甚歡。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

然而王晶亦自爆從影近五十年，一次令他最難處理的演員紛爭：「最令我難處理又有點尷尬的，就是一部在香港拍攝的劇集，2000年前在亞洲電視拍攝的。」王晶未有揭曉事件發生於哪一部劇集，但卻提到一宗「掌摑」事件，他表示：「有兩位女演員，其中一位本身有點挫折，我就故意找她演一個重要角色、希望幫她一下。其實以往我曾經和她有過交往，她就覺得我找回她做，就是想和她搞關係，其實我不是這樣想的。」

王晶自爆一宗掌摑事件，令他不敢出現在拍攝現場。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶自爆一位女演員誤會邀請演出，其實想重新「搞關係」。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶自爆一位女演員誤會邀請演出，其實想重新「搞關係」。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶提到該位女演員的想法，竟導致她在劇集拍攝期間掌摑另一位女主角：「她就覺得我偏愛另外一個女主角，居然有一天發脾氣，摑了她一記耳光！」王晶表示在場人士致電請他出面處理，然而王晶得知現場有記者，於是決定退避三舍：「我如果進去就死定了！就真是很大新聞！結果我避過了，事件沒有被報道。」王晶亦表示自己與兩位女演員之間沒有任何想法，只是想幫助一下其中一位，但卻產生許多誤會。

連嘉賓關秀媚亦非常想知道涉事兩位女主角的真身！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

《王晶笑看江湖》直播期間，有網民觀眾留言表示：「陳小姐、李小姐」，翻查王晶為亞洲電視拍攝劇集資料顯示，王晶製作的《美麗傳說》中，由陳法蓉與李麗珍主演，相信該位網民競猜「掌摑」事件發生於陳法蓉與李麗珍之間，然而王晶於節目中，堅持不透露兩位涉事女演員身份，事件亦無從稽考。

有網民競猜王晶所指的劇集為《美麗傳說》，更表示「掌摑事件」發生於陳法蓉與李麗珍之間。（《美麗傳說》劇集劇照）