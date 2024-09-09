何超儀遇范冰冰談同志吧奇遇　Iman贏陳子聰獲「同志范冰冰」稱號

早陣子在名時裝設計師Robert Wun的時裝騷上，范冰冰、何超儀及其力捧的新人Iman、陳慧琳及鄧麗欣等被同安排坐在第一排。女人走在一起，對着時裝便有說不完的話題，可以迅速熟絡起來，像何超儀與范冰冰，兩人才剛相識，便十分投契。

何超儀攜同公司新人Iman一同出席Robert Wun的時裝騷，與范冰冰、陳慧琳、鄧麗欣一同坐在前排。（電影公司提供）

何超儀攜同公司新人Iman一同出席Robert Wun的時裝騷，與范冰冰同場。（電影公司提供）

何超儀與范冰冰一相識便非常投契！（電影公司提供）

期間何超儀介紹其新人Iman給范冰冰認識。而何超儀更說了上月他與老公及Iman一同往日本宣傳電影《怨泊》是發生的一件趣事，令范冰冰忍俊不禁。事緣當日超儀與老公子聰及Iman一行人在宣傳後到了日本一間著名的男同志酒吧見識，而子聰及Iman兩位猛男甫進場便引起了在場的男同志門一陣哄動，個個都走過來搭訕，如蟻附羶，超儀見狀，便打趣問在場同志們，覺得老公與Iman，誰較受他們歡迎？

何超儀與老公陳子聰早前帶同新作《怨泊》到日本宣傳。（電影公司提供）

本來以為老公一定勝出，豈料大家讚他老公可愛，但對Iman的評價是「像一座雕塑，是男同志的范冰冰」，（原來在男同志界中，范冰冰在他們心目中是天花板般高度的女神），在場人士更逗笑叫Iman做「our冰冰」，令Iman面都紅晒，不知如何反應，在旁的超儀及子聰看着Iman被搭訕，實行袖手旁觀，笑不攏嘴。

《怨泊》監製兼女主角何超儀，攜同陳子聰、導演藤井秀剛及女演員白川和子等，與日本觀眾會面。（電影公司提供）

《怨泊》監製兼主演何超儀，與同為監製的老公陳子聰，帶同新人Iman到日本會合導演藤井秀剛，為《怨泊》進行宣傳。（電影公司提供）

超儀把此事繪影繪聲地告訴范冰冰，冰冰聽罷掩嘴大笑。在旁的Iman不知兩位美女拿自己開玩笑，只一味在旁尷尬陪笑。而這陣子超儀以積極投入灌錄與劉以達聯乘的新作，而其中由音樂人Wendy Z創作的一曲，Iman更有份朗誦詩詞（他愛好寫新詩），十分破格，相信會令樂迷耳目一新。

何超儀亦向香港著名美術指導張叔平（左）介紹公司新人Iman。（電影公司提供）