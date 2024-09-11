武替道專訪｜做新人被欺壓獲董瑋抱不平 伍允龍︰我最敬重的前輩
電影《武替道》是向香港電影一班幕後英雄，動作指導及龍虎武師致敬之作，而男主角更找來著名動作指導董瑋（董師傅）事隔多年再登幕前，飾演行內的老行尊。配上入行廿多年，近年終捱出成就的動作演員伍允龍（Philip），飾演動作巨星。還有劉俊謙飾演的新任動作指戲，裡裡外外都是一份承傳。面對這位前輩，兩位沒有客套，只有來自真心的敬重。（上映日期︰9月26日）
髮型︰Calvin Yuk（伍允龍）、Nickienick @twotwo.hair（劉俊謙）
化妝：Cosette Lee（伍允龍）、WiLL WONG @wi11wongofficial （劉俊謙）
服裝：@harveynicholshk #HNHK #HNStyle @ragandbone @frame（伍允龍）#bottegaveneta（劉俊謙）
大聲係想叫醒大家集中精神
在電影《武替道》中，董瑋飾演一位性格火爆，將工作放到最大，家人和兄弟都可以放兩邊的工作狂，而且在片場經常躁底，見乜鬧乜，搞到神憎鬼厭。這個董瑋，到底跟真人有幾成似呢？董瑋︰「可能我係躁，或者唔識講笑，有時想舒緩下現場氣氛講下笑，大家都唔知我講緊笑。」
董師傅在行內出名工作認真，凡事安全至上，而所謂的火爆其實都源於要求大家集中精神。「一埋位開機，我就會大嗌一聲，令所有人集中精神，事關一部電影唔係只有武師在工作，每個崗位都要集中精神，太過嘻嘻哈哈唔太好。我唔知其他人點處理，但我要向所有人負責任，任何一個工作人員受傷，都會瞓唔著。」
董瑋曾替伍允龍抱不平
伍允龍與董瑋相識多年，亦在工作上合作過，對於董師傅為人就只有一句話︰「佢係我最尊重的前輩！」這個評價不是經多次合作後的結論，一次董瑋替他感不值而抱打不平的行徑，就令他念記一世。「佢好謙虛唔喜歡人讚，但我入行以來，他的確是我見過最照顧新人嘅前輩，有次見到我畀人欺負會大聲鬧人。」
說到這，董師傅已眉頭大皺感到尷尬，Philip亦只有長話短說︰「嗰次係去拍嘢，關於酒店住宿問題，被董師傅聽見當中有問題，便立即衝出來問︰『Philip你住咩酒店？我畀錢！點解你會咁樣欺負新人？』佢真係指住人係咁鬧，我到今日都未見過一位前輩會咁樣為後輩出頭，甚至自己去到這個位置都會避忌下，唔想影響到自己，但董師傅就係唔會咁諗，路見不平就會出聲。所以我對佢信任係百分百，對佢講每一句說話不唔使就住就住，因為我知佢會接受和包容，所以佢真頭係我一面鏡，值得我哋去學習處世。」
就連劉俊謙首次跟董師傅，都已感受到那份正氣︰「佢係我見過咁多人之中，最正氣一位。」
《城寨》打人《武替道》被人打
今次是劉俊謙繼《九龍城寨之圍城》後，第二部動作片，會否想向動作演員邁進？「我《城寨》打人多，呢套畀人打多，所以要跟董師傅、Philip學點樣被人撻。《城寨》其實我打得好渣，要拍好多Take。」但在董師傅眼中又不是這回事︰「佢唔似淨係拍過一部《城寨》，單看呢部戲的動作表現，係非常非常之好。」
雖然獲讚，但阿謙都深知自己跟動作影星還差一大截︰「佢哋京班出身幾歲開始練打翻，我30幾歲先嚟練，唉……」不過阿謙的勤奮，Philip都看在眼內︰「睇住佢撻好多次，我問你得唔得呀？因為係向後動作，都有危險，但佢堅持冇問題。董師傅教落，做動作係一件事，做戲先緊要，所以當你克服咗個動作後，要繼續演戲，阿謙呢方面做得好好。」