愛情城事︱阮經天未刻意為情慾戲加操身型　林嘉欣：係4D立體享受

台灣愛情電影《愛情城事》由曾寶儀監製，由10位導演聯手執導10部短片，更雲集李心潔、林嘉欣、阮經天、鄧麗欣、鄭秀文、鄭中基、張震、劉冠廷等15位金像、金馬級巨星演員主演。《愛情城事》今日（12日）在香港舉行首映禮，曾寶儀攜同林嘉欣與阮經天出席宣傳，並在首映禮上接受傳媒訪問，分享拍攝電影關鍵戲份的過程與感受。

主演《愛情城事》的林嘉欣、阮經天出席電影的香港首映禮。（葉志明 攝）

《愛情城事》監製曾寶儀攜同林嘉欣、阮經天等台前幕後現身首映禮。（葉志明 攝）

林嘉欣與阮經天在《愛情城事》中合作演出李心潔執導的《病源》短片，以戲中戲方式演出，分別飾演知名演員，參演一部禁忌愛情故事，更上演一場激情的親密床戲。對於阮經天在戲中展示的身型，曾寶儀與林嘉欣都笑言非常滿意，寶儀更笑言：「嘉欣同我哋睇法唔同，因為佢喺『搖滾區』咁近！佢有3D嘅立體享受！」林嘉欣則笑言：「係4D立體享受！」而阮經天亦透露無須為電影的演出刻意操練：「其實不用呢，因為現場的氣氛很美，不用特別作甚麼準備，就自自然然地用角色的狀態去面對嘉欣就好了，嘉欣喜歡就好了！」

林嘉欣、阮經天與曾寶儀於《愛情城事》首映禮上接受訪問。（葉志明 攝）

阮經天表示未有為《愛情城事》刻意操練身材。（葉志明 攝）

林嘉欣與阮經天二人認識良久，就算合作激情戲份亦毫不尷尬，溝通得非常清楚，可以安心將自己交給對方，林嘉欣更分享到回復單身後拍攝情慾戲後的心情：「我反而覺得『咦，情慾好似離我好遠！』」監製曾寶儀在旁大嚇一跳，馬上笑指：「Cut咗佢！拍完部戲都好似放飛咗自我！」對於曾寶儀與林嘉欣放鬆開玩笑的表現，阮經天笑言反差甚大：「他們兩個拍戲的時候很安靜，我不知道到宣傳的時候怎麼樣了！跟拍戲的時候壓力很不一樣，現在作品完成、大家也很滿意，輕鬆是正常的！」

林嘉欣自去年離婚後，回復單身至今已一年。（葉志明 攝）

林嘉欣回復單身一年，受訪時笑言「情慾好似離我好遠！」（葉志明 攝）

林嘉欣話音剛落，便與曾寶儀扭作一團大笑，阮經天未聽明廣東話，呆笑在原地。（葉志明 攝）

談過親密場面的拍攝，監製曾寶儀笑言：「其實呢部戲唔係情慾戲！係10個故仔穿插咗好多喺台北呢個城市發生嘅人與事，就算佢哋拍咗啲『動作戲』，都係想表達背後人嘅寂寞、希望被理解或者痛苦，想畀人哋睇到。」而林嘉欣當初收到李心潔的邀請時，亦爽快一口答應參演：「心潔係直接搵我嘅，其實故事都未睇我已經話好啊！因為我非常放心、可以將條命交畀佢！」續指：「因為佢自己本身都係演員，做導演編劇佢都有參與，所以我覺得佢好清晰。佢導戲嘅時候好禪，又唔會發脾氣、又唔會大聲講嘢，好專注。」

監製曾寶儀表示《愛情城事》突出台北都市人背後的寂寞、痛苦、需要被理解的感受。（葉志明 攝）

有份主演《愛情城事》的鄭中基，今日未有於首映現身參與宣傳，監製曾寶儀被問到曾否關心鄭中基時，回應指：「有關心！（得到甚麼回覆？）多謝關心！」至於鄭中基會否在電影上映期間出席宣傳，寶儀曾表示：「要睇佢自己。」