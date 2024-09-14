古天樂返母校分享減壓3招　舊生爆古生愛打排球當年只排第二靚仔

一向熱心社會議題的香港演藝人協會會長古天樂，趁新學年開始宣布演協重啟School Tour，果然坐言起行！昨日便率領演協一眾理事：副會長錢嘉樂、張繼聰、周家怡、小肥、岑珈其、游學修、趙善恆、J.Arie舉行《PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁》，並以古天樂母校迦密中學作為第一站，貼身關顧學生情緒問題，「大師兄」古天樂更為學弟學妹開金口獻唱經典歌曲《男朋友》，為活動掀起高潮！



「大師兄」古天樂帶同演藝人協會一眾成員，返到母校為學弟學妹打氣。（大會提供）

演協School Tour首站進軍迦密中學，貼身關顧學生情緒問題，與一眾師生打成一片，逼爆學校禮堂。（大會提供）

校長何玉芬感謝眾藝人︰勁過台慶

由古天樂領軍的《PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁》，第一站到訪其母校-迦密中學，除了一眾演協理事成員及JW王灝兒、樂隊ToNick外，還有迦密中學校友兼電影幕後人員：鄭名輝、簡君晉、陳小娟、蘇裕邦、黃海、劉君冬等，就連校長何玉芬博士亦驚訝指陣容「勁過台慶」。當古天樂與一眾嘉賓甫出場，即獲全校數百位師生熱烈鼓掌歡迎，氣氛熾熱，古天樂更打頭陣分享重返母校的感覺：「好大感觸，諗番好多以前校園生活，剛才去廁所仲撞親個頭，證明我真係高咗！」

前迦密中學校長李步正專誠拍片，感激古天樂對母校的支持。（大會提供）

古天樂與就讀迦密中學時的校長李步正早年合照。（大會提供）

古天樂感激母校哉培，與學弟學妹打成一遍，又爆料表示現時迦密中學校長何玉芬博士是大他兩屆的師姐，他還語重心長向在座每位同學分享減壓心得：「有三樣嘢好重要，首先分數唔代表一切，第二，千祈唔好比較，第三，唔好轉牛角尖，遇到問題要同老師、同學講，講完仲有咩就搵我哋啦。」

迦密中學的學生跟演協藝人開心互動。（大會提供）

張繼聰、古天樂、周家怡為遊戲環節擔任評判。（大會提供）

被校友爆屬排球健將

難得古天樂重返母校，前迦密中學校長李步正校長（於古天樂就讀時的校長）亦專誠拍片，感激他對母校的支持，而與古天樂同屆同學鄭名輝分享讀書時趣事，指公認是型男的古天樂，原來中學時只是「第二靚仔」，第一靚仔是另有其人，而另一位同屆同學就大爆古天樂原來是排球健將：「我哋最鍾意一齊打排球，期間有位同學好似『技安』，古生好保護我哋，我哋好鍾意殺波，古生會幫助我哋殺波。」

小巴走入學生群中唱歌。（大會提供）

古天樂為學弟妹，壓軸獻唱《男朋友》。（大會提供）

此外，每位到場嘉賓均有向同學分享減壓心得，呼籲同學要好好控制情緒，張繼聰指：「中學時鍾意打籃球，可以鍛練好球技，又有女同學望，亦會識到好朋友。」周家怡就表示：「讀書時冇School Tour，就算有壓力都唔知點搞，出嚟做嘢多咗壓力，呢個世界個時鐘係唔會停，但壓力總是會過，唔好去刻意諗。」而JW、小肥則指透過自己專長建立信心，遇到壓力及負面情緒，會向身邊人傾訴。

岑珈其、游學修與同學大玩遊戲《口試王》，笑料百出。（大會提供）

至於岑珈其、游學修就與同學大玩遊戲《口試王》令現場笑料百出，而JW、小肥、J.Arie及樂隊ToNick就分別獻唱多首歌曲，壓軸更由古天樂開金口獻唱《男朋友》，在全場高漲氣氛下，為演協首站School Tour劃上完美句號。