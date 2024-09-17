周星馳點評王晶執導手法　不滿《整蠱專家》結局：我自己衰

最近王晶每星期都更新個人YouTube談話節目《笑看江湖》大爆影圈秘聞，當中最高收視的內容都與周星馳有關，跟星爺合作多次，由票房保證的拍擋到反目成仇，王晶連番指對方不是，成為網民「食花生」的熱門材料。

王晶每個星期都在YouTube節目爆料，之前仲搵埋關秀媚做嘉賓。（影片截圖）

一向絕少回應批評的星爺，其實不下一次公開談及王晶，最近又有他以前在訪問中評論王晶執導手法的影片在網上流傳，內容直接得來又有少少暗示：「王晶係好快趣，無論個演員做乜都好，對白講成點都好，佢都係『OK！收工！』，呢個係我非常非常之佩服佢嘅，冇人可以做得到，都係佢好主要嘅特色，王晶亦都係代表咗香港某一類型電影，有佢嘅代表性。」

根據周星馳的說法，他有份參與《整蠱專家》的創作。（電影截圖）

星爺亦提到拍攝《整蠱專家》的一些內幕：「《整蠱專家》我相信係其中一部，以佢嘅作品嚟講，係一部幾重要嘅作品，我覺得我同佢喺呢部戲裡面係，大家溝通得好好，當然除咗部戲嘅最後，Ending（結局）嘅時候，坦白講我係覺得唔滿意囉，我覺得可以再好啲，點解佢拍得唔好呢，我覺得都係我嘅錯，我自己衰，我諗得唔夠好，同埋王晶又收貨嗰度衰，其實佢應該唔收貨，應該要求我好啲，咁咪會好啲囉」，究竟星爺係怪自己定怪王晶呢？

星爺說不滿意《整蠱專家》結局，是否指他分飾的「古晶」母親與吳孟達重逢一幕呢？（電影截圖）

而王晶本人亦曾受訪提到製作《整蠱專家》的過程十分趕急：「一開始只有劉德華、周星馳，《整蠱專家》十個字，7天後就要開拍，個半月後就上映」。縱然時間有限，王晶指劇組很努力去完成這部片，先用四天時間完成分場，每天拍攝都在趕進度，他每日只睡兩、三個小時，最後拍了大約30組就殺青，他還特別感謝星爺與劉德華幫忙不少。