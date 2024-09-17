焚城｜香港史上首部輻射災難鉅製　劉德華莫文蔚聯手救港

香港史上首部以輻射災難為題材的鉅製《焚城》，將於11月1日上映，由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，雲集劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙及梁仲恆等聯手拯救危城！電影前導海報及多張概念海報同步登場，見到香港多區受輻射淪為廢墟，震撼影迷眼球。

《焚城》香港史上首部以輻射災難為題材的電影。（劇照）

電影預告片一開場交待粉嶺的回收場發生輻射洩漏，災難迅速擴散全港，消防員深入危險現場救災，戲中飾演環保專家的劉德華、身為高官的莫文蔚、以及白宇、謝君豪、王菀之、林保怡等主演逐一現身，而王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙、梁仲恆、林家熙、黃愷傑的消防員造型，亦在預告中初次曝光。災難當前眾人神情繃緊，華仔更頹然落淚，暗示戲中輻災隨時吞噬整個香港。

莫文蔚飾女特首。（劇照）

另一支預告片亦交待粉嶺的回收場發生輻射洩漏，現場驗出致命高強度放射物「銫137」，受影響的市民出現皮膚潰爛症狀、器官衰竭，甚至死亡，讓人不寒而慄，香港隨時變成下一個戈亞尼亞（「戈亞尼亞事故」為世上最嚴重的放射性事故之一）。消防隊長黎杰峰（白宇 飾）帶領一眾手足走到災場前線拯救生命，並要在24小時內尋找輻射源頭，力阻災難波及全港。背後策劃救災計劃，為環保專家范偉立（劉德華 飾）與代理特首Cecilia（莫文蔚 飾）率領的緊急危機應變小組；然而眾人立場分歧，道出了這場人性博弈中最震懾人心的部分，在災難之下的每一次抉擇，都將牽動著700多萬人的性命，一場輻害隨時吞噬整個香港。

值得一提的是，電影《焚城》是劉德華和莫文蔚自《童夢奇緣》後時隔19年的再次合作，兩人戲中大量火藥味十足的對手戲，讓莫文蔚直呼過癮，也能引起觀眾對這場災難下權鬥角力的好奇。

海報上的畫面相當震撼。（電影公司提供）

首張前導海報同樣震撼影迷！兩名穿著保護服的消防員，站在被輻射摧殘的旺角彌敦道街頭，上空籠罩著濃厚的末日氣息，彷彿整個香港已成廢墟。至於多張概念海報一如末日寓言，呈現假若輻射洩漏後，天壇大佛、中環香港匯豐總行大廈、尖沙咀鐘樓等香港地標在輻射蹂躪下頓成廢墟的凋零景象。一系列海報及預告大字標示：「如果，輻射擴散全港，呢個就係我哋嘅未來。」句子如同警鐘長鳴，讓人不禁聯想災難來臨的真實性，深刻體會到電影營造的末世氣氛。