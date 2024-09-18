35歲星二代性感亮相上圍突升級引熱議　曾患厭食症暴瘦驚變紙片人

現年35歲的Lily Collins是英國殿堂級歌手Phil Collins與上流社會名媛Jill Tavelman的女兒，並以童星出道，參演過不少大熱電影。首次監製兼主演的Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）大受歡迎，第四季Part 2亦與日前上架，劇中演員到達羅馬舉行首映禮，而Lily Collins就以性感造型亮相，上圍突然豐滿了不少，成為全場焦點。

Lily Collins以性感造型亮相首映禮。（VCG）

Lily Collins上圍突然豐滿了不少。（VCG）

連日來，Lily Collins都以不同的性感造型進行宣傳活動。其中金色羅馬女神造型及黑色透視裝極為性感，有不少網民都留意到身材一向瘦削的Lily上圍突然升級，更在拍照時擺出誘人Pose，引起網民熱議。另外，其餘兩個型格時尚造型就獲得時尚圈稱讚，更大騷腹肌。過去多數以保守造型示人的Lily Collins今次在宣傳之旅的穿搭獲得網民大讚，更有不少人指Lily看起上來沒有像過去般過度瘦削。

Lily Collins罕有以性感造型亮相。（VCG）

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腹肌！（VCG）

Lily Collins雖然是荷里活頂級星二代，但由於父母在她小時候離異，令她大受打擊，更在青春期換上厭食症。另外，在拍攝《艾蜜莉在巴黎》之前，Lily曾因拍攝《深刻入骨》爆瘦9公斤，同時因為壓力而再度患上厭食症暴瘦驚變紙片人。