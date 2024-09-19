望月專訪｜芯駖善待前度免受情感報應　李靖筠恨有親哥哥似陳湛文

電影《望月》，由《幸運是我》導演羅耀輝監製及執導，李靖筠（Gladys）、陳湛文及李芯駖 @ COLLAR主演。三位在戲中並非三角關係，湛文與芯駖是鬧分居的夫妻，而Gladys就是湛文的妹妹，替二人隱瞞不被媽媽得知。現實中，三位又對戲中角色有沒有點點感同身受，當中又有沒有自己的影子？（現已上映）



三位在戲中並非三角關係，湛文與芯駖是鬧分居的夫妻，而Gladys就是湛文的妹妹。（葉志明 攝）

《望月》故事講述父親在美珍（李靖筠 飾）小時候離家出走，再也沒有回來，留下母親、大哥和她。一家三口表面和睦相處，但每個人心中都各有秘密。美珍在便利店卑微地工作，每日受經理的氣，唯有將心神寄托在交友app上認識的男生；大哥（陳湛文 飾)生意不順，與妻子（李芯駖 飾）分居，卻在家人面前假裝恩愛；母親（李麗珍 飾）為家人勞心勞力，其實仍對多年前一件令丈夫離去的事感到內疚。人有悲歡離合，他們終會意識到，相聚一刻就是最大幸福。

李靖筠（Gladys）怕事的性格，在戲中都有展現出來。（葉志明 攝）

戲中的李靖筠（Gladys）相當怕事，就是工作上被咸濕經理言語上冒犯，都死忍難忍。平時外表硬朗的Gladay，你會以為這方面要靠演技演繹，誰料到原來統統是本色演出？「我是個超級怕事的人，好小會嬲人，但會嬲的士司機，嬲侍應冇禮貌。不過統統都是事後向男朋友呻，永遠沒有膽量在陌生人面前表達不滿，就是好怕跟陌生人衝突。」

平時最能看到Gladys發嬲的，就只有男友。（葉志明 攝）

芯駖今次飾演人妻，但對老公陳湛文的感情已淡，並一直想追求更好的生活質素，不過面對老公的黐纏又沒有強硬拒絕，視為水泡。芯駖︰「這個角色好多枷鎖，可能去到某個年紀要承受很多標籤，要有甚麼成就，老公有冇給予你一定地位等。但這絕對不似我，我個人比較隨遇而安，不喜儲錢，要去歐洲學跳舞就立即去，活在當下，因為怕想做的事將來冇機會做，所以甚麼都做先。」

母親（李麗珍 飾）為家人勞心勞力，其實仍對多年前一件令丈夫離去的事感到內疚。（《望月》電影劇照）

芯駖的生活態度是活在當下。（葉志明 攝）

芯駖在戲中飾演人妻，視老公為水泡。（葉志明 攝）

戲中是個甚痴情的老公，對於將要分開的感情，一直不敢面對，而現實中的陳湛文，對於殘酷的現實都會有兩種處理方法。「要看不同情況怎樣發生，避開就是不想接受預想差的結果，能夠打開就是知道自己能承受到那種差，就會嘗試去展開對話，所以冇信心面對的話，我都是會選擇逃避。」

現實中的陳湛文，對於殘酷的現實都會有兩種處理方法。（葉志明 攝）

現實中是獨生女的Gladys，拍迢套戲最開心，是夢想成真有個好錫自己的親哥哥。「一直都好恨有個阿哥，幻想會好錫自己，戲中的湛文都好照顧我，雖然口硬心軟，好少甜言蜜語，但行動都好窩心。」

做哥哥的，有個秘密隱瞞住妹妹近廿年。（《望月》電影劇照）

現實中是獨生女的Gladys，拍迢套戲最開心，是夢想成真有個好錫自己的親哥哥。（葉志明 攝）

同一角色，芯聆就不太接受這個拖泥帶水的老公，但同時間她都不會當對方水泡。「我不會當伴侶是水泡，如果真的已經有決定，我不會浪費大家時間，而且我深信有報應這回事，這樣對待曾經愛鍚過自己的人，將來都可能會遇番咁嘅人，曾經愛過，這刻唔愛都唔好拖住大家，咁樣會好折福。」

芯駖深信有報應這回事︰「曾經愛過，這刻唔愛都唔好拖住大家，咁樣會好折福。」（葉志明 攝）

陳湛文都算是個Family Man，差不多將工餘時間全數留給家人。（葉志明 攝）

其實現實中，湛文都算是個Family Man，甚至不少男人追求的空間，他都覺得不太需要。「因為工作時間比較長，加上幸運地做到自己想做的工作，所以我會當工作已經算是自己的Me time。要知道開工時，真的可以完全處理不到家庭事項，所以不用工作時便會將個人交晒畀屋企。」

鳴謝︰

李靖筠

化妝：Angel Mok

髮型：Sing Chan@BRUNEBLONDE

服裝：Polo Ralph Lauren

陳湛文

化妝及髮型：Lisa C. Makeup Art

服裝：eye's Buddy, New Balance

李芯駖

化妝：Janice Wong

髮型：Ricky Lam

造型：Daniel Cheung

服裝：Versace (外套), Peter Do (褲), Prada (鞋)