張天愛成抖音星女郎竟被指降格　網民忽略兩大要素低估周星馳流量

香港喜劇巨匠周星馳，今年初跨界至網絡開發微短劇市場，與抖音聯合開發經營《九五二七劇場》，並推出首部短劇《金豬玉葉》取得驕人收視成就。本月初，周星馳第二部重磅短劇作品《大話大話西遊》開鏡，宣布再度革新自己的《西遊記》系列，更親自出任出品人，邀請內地人氣女演員張天愛擔任監製兼女主角，陣容相當有睇頭！《大話大話西遊》歷經大半個月拍攝，今日（20日）亦宣布煞科，然而就在拍攝的數周中，內地網民對這部星爺匠心短劇的討論風向卻發生重大改變！

周星馳擔任出品人的《大話大話西遊》今日殺青。（視覺中國）

張天愛於《大話大話西遊》中飾演新角色「月光」，全白色的造型非常靚女，又好似有熟悉的感覺！（張天愛微博圖片）

周星馳透過分身帳號分享《大話大話西遊》煞科的消息。（周星馳IG截圖）

周星馳透過分身帳號分享《大話大話西遊》煞科的消息。（周星馳IG截圖）

現年35歲的張天愛，近10年憑電影及電視劇走紅，成為「八五花」以後最受歡迎的女演員之一，近年演出的《中國機長》《中國醫生》及《我和我的父輩》等作品，均獲外界甚佳評價，大讚張天愛美貌與演技俱備！然而張天愛宣布監製兼主演《大話大話西遊》後，卻被網民認為由大銀幕「降格」至手機屏幕，雖然有機會參與星爺的作品，卻僅僅為短劇，比不上「星女郎」張雨綺、林允等人。

張天愛近年於電影及電視劇裡大展拳腳。（視覺中國）

張天愛出席今年康城影展。（視覺中國）

然而亦有熟知媒體市場的網民表示，主流意見忽略張天愛參與《大話大話西遊》的兩大要點，僅以放映渠道為作品質素定品。有評論認為張天愛不僅主演《大話大話西遊》的女主角「月光」，更同時身兼監製，在製作與創作層面均具有一定參與及掌控程度，甚至能夠與周星馳在製作籌備上有更緊密接觸與合作，外界應視為張天愛涉足幕後製作的階段，並且或許能成為下一部周星馳作品的重要成員。

張天愛飾演《大話大話西遊》女主角外，更同時兼任監製。（張天愛微博圖片）

同時，周星馳第一部短劇《金豬玉葉》點擊率奇高，收視以數千萬觀眾計算，而外界亦估計星爺憑該部短劇淨賺3000萬元，收入相當可觀，亦證明周星馳成為抖音平台的流量保證。網民認為張天愛參與《大話大話西遊》棋差一着，但卻明顯忽略周星馳的流行度。而《大話大話西遊》一題，已明顯比短劇前作更具星爺經典影子，星爺兩部《西遊記》電影亦在內地極為膾炙人口，或許短劇相比拍成電影更具流行潛力，吸金能力亦更強！

張天愛本人已經能成為流量，《大話大話西遊》更有周星馳作為流量保證。（張天愛微博圖片）