曾志偉安志杰拍內地網大省招牌 上集融滙《無間道》香港味道大賣
由香港金像影帝曾志偉聯同安志杰主演的「香港」網絡大電影《黑白潛行》，今年初在內地網絡播映時大賣，本月初更公布續集《黑白潛行2》開拍，並於首集劇情重地泰國舉行開鏡儀式。領銜主演的曾志偉、安志杰攜同袁富華、林子善等香港演員現身，演員班底更驚現近年活躍於內地影視圈的台灣型男偶像汪東城，以及一位曾於香港三級片飾演女主角爆紅的34歲女星！
《黑白潛行》首集講述安志杰飾演的男主角天哥，在虛構的東南亞國家萊咖跟隨曾志偉飾演的老大豹哥販毒期間，被警察圍捕、駁火期間失手被擒，於當地監禁三年後，天哥決定返回香港在幫會中重振自己的聲威。劇情中安志杰的演繹甚具《激戰》與《特殊身份》的味道，而曾志偉亦重現不少《無間道》韓森一角的形象，融滙二人昔日港產片代表作的元素省靚招牌！
《黑白潛行2》於泰國舉行開鏡，除了曾志偉、安志杰回歸外，台灣前偶像團體「飛輪海」的核心成員汪東城更驚喜現身，現年43歲的汪東城仍然非常結實大隻，黑色分界髮型尾端的橙金染色，亦保留當年的「飛輪海」味道！劇組尚未透露汪東城飾演的角色，但汪東成絕無僅有地與「港味」劇組合作，相信會擦出精彩火花！
至於另一位驚喜加盟《黑白潛行2》劇組的演員，必定為34歲前香港三級片女星藍燕（現改名藍心妍），她曾主演2011年古裝情色電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，飾演女主角鐵玉香，在片中裸露性感的演出震撼香港影壇。近年藍心妍轉戰內地活躍參演網絡電影，早前於翻拍徐克港產武俠經典《新龍門客棧》的網大《新龍門客棧之英雄覺醒》中，重演張曼玉曾飾演的客棧老闆娘金鑲玉，展現的風情亦令藍心妍再次翻紅！
藍心妍於《黑白潛行2》開鏡上作為唯一現身的女演員，身穿劇組的T裇亮相，但頗具心思地綁起上衣下襬，露出雪白纖腰大曬沙漏型姣好身材！在大合照期間，藍心妍更緊貼男主角安志杰，更全程以豐滿上圍緊壓人夫安志杰的鐵臂，似乎對合作機會份外着緊與期待，未知會否與男主角在劇中上演激情親密戲份。