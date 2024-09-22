破．地獄︱許冠文叫「子華哥」引黃子華大笑　兩代笑匠世紀對談

英皇電影2024鉅作《破．地獄》將於11月14日隆重上映，由陳茂賢執導、編劇，黃子華及許冠文（Michael）領銜主演，並搭配9大金像級陣容衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩攜手演出。

黃子華與許冠文兩大笑匠事隔32年再合作新作《破．地獄》將於11月14日上映。（《破．地獄》電影劇照）

黃子華與許冠文兩大笑匠事隔32年再合作新作《破．地獄》將於11月14日上映。（《破．地獄》電影劇照）

黃子華與許冠文兩大笑匠事隔32年再合作新作《破．地獄》將於11月14日上映。（《破．地獄》電影劇照）

觀眾對黃子華及許冠文兩大巨星在電影上世紀合體引頸以待，有見及此，英皇電影宣佈將於9月28日YouTube播出黃子華及許冠文世紀對談，而昨晚電影公司率先釋出二人對談分半鐘預告，片首Michael已經直呼子華為「子華哥」，令子華發出尷尬而不失禮貌的微笑！Michael其後解釋子華能夠成為子華哥，因為：「我對你有一種特別嘅尊重，香港居然有人敢用廣東話做棟篤笑！」

許冠文與黃子華兩代笑匠為新作《破．地獄》破天荒對談。（電影公司提供）

而眾人皆知子華一直視Michael為偶像，二人由當年相識傾到近日《破．地獄》的合作。子華亦大膽問偶像Michael當年電影電視成績斐然，是否算是「少年得志」？Michael聞言則回應：「賺到錢先係少年得志，我嗰個時候都賺唔到錢。」此外，子華亦在對談中坦言對一事在意：「嗰班衰仔竟然冇經我同意搵你客串」，透露某部他主演電影，在不知情下邀得Michael客串，至今仍然在意。

黃子華一直視許冠文為偶像。（電影公司提供）

許冠文否認自己年少得志。（電影公司提供）

提到相隔32年再度合作之新片《破．地獄》，子華和Michael充滿期待，子華透露：「對喜劇要求好高嘅人，可能好適合拍悲劇。」而Michael則指：「我覺得同你有責任為香港做啲嘢」！據知二人是有共識地同時間接拍，二人暢談今次破天荒合作原因，子華指：「我喺香港冇見過一套電影有膽面對呢個題材」，而Michael透露：「我覺得故事非常動人。」子華亦大爆Michael演出值得大家期待：「我喺其他電影冇見過咁樣嘅許冠文」；而《破·地獄》有不少場口於殯儀館實地取景，子華坦言：「因為我喺TVB訓練出嚟，我覺得幾舒服吖喺萬國殯儀館外面。」

許冠文與黃子華破天荒合作，皆因《破．地獄》大膽拍攝港產片從未探討的題材。（電影公司提供）

黃子華表示在《破．地獄》裡看到從未見過的許冠文。（電影公司提供）

為《破．地獄》於殯儀館取景，黃子華直言沒有壓力。（電影公司提供）

而預告完結前一刻，子華向Michael留下一句：「你仲有女朋友嘅咩？」及後二人更笑不攏嘴，讓整個對談留下強大又歡樂的懸念。而《破．地獄》繼日前宣布晉身「夏威夷國際電影節」後，再獲選為本屆「香港亞洲電影節」開幕電影，將於10月17日首度與香港觀眾見面，而子華Michael亦約定出席稍後之電影宣傳活動，期望一同在大銀幕上一同欣賞二人及台前幕後一眾工作人員的最新作品。