邊水往事︱吳鎮宇新劇大結局獲高分評價　網民竟稱為最難睇完劇集

現年63歲的金馬影帝吳鎮宇，近年不時參與內地節目及影視作品拍攝，在內地人氣高企，亦被視為不少後輩演員的演技教科書。吳鎮宇事隔五年再參演的內地電視劇《邊水往事》上月啟播，在文藝評論網站豆瓣獲得8分好評，然而在播出大結局後，被網民評為「最難看完」的劇集，而吳鎮宇與一眾演員的口音，亦意外成為網民討論焦點！

吳鎮宇為香港電影公認的好戲前輩演員！（梁碧玲 攝）

吳鎮宇事隔五年參演陸劇《邊水往事》上月播出，早前剛播出大結局。（《邊水往事》劇集劇照）

《邊水往事》劇情設定於與中國毗鄰的小國中，每位角色背景來歷異常複雜，吳鎮宇飾演的猜叔，是三邊坡「邊水」一帶的話事人物，黑白兩道通吃，主要為山林中的毒販提供日常用品。作為邊水一帶的頭目，吳鎮宇每次在劇中出場，均會自帶老大級別的霸氣！

吳鎮宇於《邊水往事》裡飾演一位黑白兩道通吃的老大。（《邊水往事》劇集劇照）

《邊水往事》被觀眾評為「最難看完」的劇集，並非因為劇情的懸疑設定、主演演員的知名度或表現質素，不少網民表示劇情高開低走，節奏隨劇情沉重程度變慢；而且二十集的結構中，每集時間長近一小時，對習慣劇情發展迅速、緊湊度高的主流內地觀眾而言，一時尚未能夠適應。

內地觀眾認為吳鎮宇主演的《邊水往事》是「最難看完」的劇集之一。（《邊水往事》劇集劇照）

另一方面，有網民笑言《邊水往事》是看過的國產劇集中「第一次要看字幕才看得懂」的一部，表示由於劇情角色位處邊境鄰國，角色又來自中國不同地方，對白夾雜中文與外文同時，更有同時多種口音。雖然吳鎮宇以往曾被指普通話發音較弱，但經多年磨練後已進步得讓內地觀眾習慣，並未成為觀眾焦點。《邊水往事》由四川省通過送審，對白亦有不少西南官話，而且不少演員演繹時均加入四川口音，所以令觀眾一時間未能適應，要靠字幕彌補難以辨清的字詞。

吳鎮宇以往曾被指普通話發音較弱，但經多年磨練後已進步得讓內地觀眾習慣。（《邊水往事》劇集劇照）