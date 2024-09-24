雷霆特攻隊︱寒冬戰士白寡婦回歸領軍 預告曝Marvel版超人成彩蛋
撰文：莫匡堯
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期待已久的Marvel超級英雄電影《Thunderbolts》（台譯：雷霆特攻隊）今日（24日）推出首條預告片及海報，電影由「白寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、「寒冬戰士」Sebastian Stan主演領軍，組成一隊被遺忘的「反派」超能人小隊，並預告《雷霆特攻隊》將於2025年5月在全球上映。
《雷霆特攻隊》預告片段中，曝光小隊的一眾人腳，當中包括黑寡婦的妹妹「白寡婦」Yelena與養父「紅色守護者」Alexei、美國隊長的老戰友「寒冬戰士」Bucky、《鷹隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）劇集裡的「偽美國隊長」後稱為「美國特工」的John Walker及《蟻俠2》的幽靈Ava Starr等「小反派」，他們先後在被擊敗、失踪、遺棄或和解後，重新被籌組成為一隊「反英雄聯盟」出發執行任務。
《雷霆特攻隊》固然由人氣及知名度最高的白寡婦與寒冬戰士領軍，雖然紅色變形俠醫並未有在預告片出場，但卻曝光另一位堪稱「Marvel版超人」的超級英雄，令Marvel漫畫迷大為震驚！在預告片裡狼狽登場的Bob，看似一個普通毒男，但從預告裡子彈都打不入的強橫力量便知道實情不間單！Bob的真實身份其實是「哨兵Sentry」，擁有百萬個太陽爆發的力量，實力能夠與雷神、變形俠醫媲美，交戰時甚至能穩佔上風！似乎在一眾反派組成的《雷霆特攻隊》裡，Sentry將會成為一大異數。