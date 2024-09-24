雷霆特攻隊︱寒冬戰士白寡婦回歸領軍　預告曝Marvel版超人成彩蛋

期待已久的Marvel超級英雄電影《Thunderbolts》（台譯：雷霆特攻隊）今日（24日）推出首條預告片及海報，電影由「白寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、「寒冬戰士」Sebastian Stan主演領軍，組成一隊被遺忘的「反派」超能人小隊，並預告《雷霆特攻隊》將於2025年5月在全球上映。

《雷霆特攻隊》將由黑寡婦的妹妹「白寡婦」Yelena Belova回歸領軍。（《Thunderbolts》預告截圖）

《雷霆特攻隊》亦會由「寒冬戰士」Bucky及一眾Marvel小反派組成。（《Thunderbolts》預告截圖）

《雷霆特攻隊》最新海報隨預告一同曝光。（《Thunderbolts》電影海報）

《雷霆特攻隊》預告片段中，曝光小隊的一眾人腳，當中包括黑寡婦的妹妹「白寡婦」Yelena與養父「紅色守護者」Alexei、美國隊長的老戰友「寒冬戰士」Bucky、《鷹隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）劇集裡的「偽美國隊長」後稱為「美國特工」的John Walker及《蟻俠2》的幽靈Ava Starr等「小反派」，他們先後在被擊敗、失踪、遺棄或和解後，重新被籌組成為一隊「反英雄聯盟」出發執行任務。

「白寡婦」Yelena Belova將會成為領軍人物。（《Thunderbolts》預告截圖）

「白寡婦」的養父「紅色守衞者」亦繼《黑寡婦》電影後再度回歸。（《Thunderbolts》預告截圖）

《雷霆特攻隊》當然不少得美國隊長的老戰友寒冬戰士！（《Thunderbolts》預告截圖）

《蟻俠2》的小反派「幽靈」、「美國特工」John Walker亦會成為《雷霆特攻隊》的成員之一。（《Thunderbolts》預告截圖）

《雷霆特攻隊》固然由人氣及知名度最高的白寡婦與寒冬戰士領軍，雖然紅色變形俠醫並未有在預告片出場，但卻曝光另一位堪稱「Marvel版超人」的超級英雄，令Marvel漫畫迷大為震驚！在預告片裡狼狽登場的Bob，看似一個普通毒男，但從預告裡子彈都打不入的強橫力量便知道實情不間單！Bob的真實身份其實是「哨兵Sentry」，擁有百萬個太陽爆發的力量，實力能夠與雷神、變形俠醫媲美，交戰時甚至能穩佔上風！似乎在一眾反派組成的《雷霆特攻隊》裡，Sentry將會成為一大異數。

看似一位毒男的Bob在《雷霆特攻隊》預告裡登場。（《Thunderbolts》預告截圖）

Bob在《雷霆特攻隊》竟然在子彈掃射下毫髮無損。（《Thunderbolts》預告截圖）

Bob的真正身份為「Marvel版超人」Sentry，擁有超強橫的實力！（Marvel官網圖片）