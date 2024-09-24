40歲唐嫣法國行騷展現極致東方美　典雅魅力不輸兩大英美年輕超模

內地「85花」女演員唐嫣，自從主演王家衞監製執導劇集《繁花》於今年初播出後，成為華語影視壇矚目女主角，迎來演藝生涯最高峰！唐嫣於《繁花》的表現被指搣甩「傻白甜」的刻板形象，展現高貴與知性面貌，甚至被受國際時裝品牌青睞。唐嫣於法國時間昨晚（23日）現身美妝品牌2025年春夏時裝週展場，擔任其中一位星級模特兒於展場行騷，同場更有兩大英美超模Kendall Jenner及Cara Delevingne，晉身國際時裝舞台！

唐嫣昨日現身法國品牌時裝騷，作為東方星級模特兒代表行天橋！（視覺中國）

唐嫣昨日現身法國品牌時裝騷，作為東方星級模特兒代表行天橋！（視覺中國）

與唐嫣同場出席時裝騷的國際超模，包括Kendall Jenner（右二）及Cara Delevingne（左二）！（視覺中國）

唐嫣於品牌時裝騷上，以一套閃爍奶油色背心長裙及外套現身，在天橋上展現極致東方美感，造型亦滲透典雅魅力。唐嫣不論高度、纖瘦玲瓏的身型以及精緻五官，均不輸於國際級超模！雖然時裝展安排Kardashian家最美成員Kendall Jenner以超性感紅裙於陽台上現身，然而現年40歲的唐嫣，出場時展現的大方與青春的吸引力，甚至比年輕足足12歲的Kendall Jenner更為搶眼！

現年40歲的唐嫣，展現的東方美感與青春魅力，絕對不輸同場的國際超模！（視覺中國）

現年40歲的唐嫣，展現的東方美感與青春魅力，絕對不輸同場的國際超模！（視覺中國）

現年40歲的唐嫣，展現的東方美感與青春魅力，絕對不輸同場的國際超模！（視覺中國）

論時裝週的排場，Kardashian家族最美成員28歲的Kendall Jenner絕對為全場之冠！（視覺中國）

論時裝週的排場，Kardashian家族最美成員28歲的Kendall Jenner絕對為全場之冠！（視覺中國）

論時裝週的排場，Kardashian家族最美成員28歲的Kendall Jenner絕對為全場之冠！（視覺中國）

論時裝週的排場，Kardashian家族最美成員28歲的Kendall Jenner絕對為全場之冠！（視覺中國）

32歲的英國超模Cara Delevingne亦在時裝騷上性感現身行天橋！（視覺中國）

32歲的英國超模Cara Delevingne亦在時裝騷上性感現身行天橋！（視覺中國）