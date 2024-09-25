浴血黑幫︱電影設定二戰背景承接第六季　網民笑言：撞樣奧本海默

施利安梅菲（Cillian Murphy）今年憑《奧本海默》（Oppenheimer）成為奧斯卡金像獎影帝，一夜間成為全球熟悉的愛爾蘭男演員。施利安梅菲多年來與著名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）合作，參演《潛行凶間》（Inception）、《鄧寇克大行動》（Dunkirk）及《蝙蝠俠》系列，同時亦演出英國黑幫犯罪電視劇《浴血黑幫》（Peaky Blinders）而廣受英語影視觀眾歡迎。

施利安梅菲憑《奧本海默》首次提名奧斯卡便榮封影帝！（視覺中國）

施利安梅菲憑《奧本海默》首次提名奧斯卡便榮封影帝！（視覺中國）

施利安梅菲憑《奧本海默》成為奧斯卡影帝。（《奧本海默》電影劇照）

電視劇《浴血黑幫》一直觀眾視為「英國版教父」，在施利安梅菲榮封奧斯卡影帝後，製片商BBC便宣布開拍電影版本，承接2022年完結的第六季劇情。近日有消息指，《浴血黑幫》電影版故事背景將會設定於第二次世界大戰時期，引發網民瘋傳消息並談論劇情可能性。

《浴血黑幫》被認為是「英國版教父」，由施利安梅菲飾演的男主角Tommy Shelby。（《浴血黑幫》劇集劇照）

在劇集中，施利安梅菲飾演的男主角Tommy Shelby，由第一季起已經與當時的國務大臣邱吉爾來往，對Tommy作為一戰英雄、地方幫會頭目非常看重，及後更讓Tommy成為官方認可的軍火商及國會議員，相信在電影版的時代背景下會有更重大發揮。

施利安梅菲主演的《浴血黑幫》電影版，故事背景將會設於二戰期間。（《浴血黑幫》電影劇照）

施利安梅菲飾演的Tommy Shelby到第六季已經成為國會議員。（《浴血黑幫》劇集劇照）

對於《浴血黑幫》電影設於二戰背景，有網民表示期待，希望Tommy Shelby能夠在戰爭中發揮更重要作用，左右戰局之餘更大撈一筆！亦有聯想力豐富的網民，笑言Tommy Shelby會突然發現自己「撞樣」在一洋之隔的美國研發原子彈的奧本海默，更聯想作為軍火商的Tommy Shelby或許會對美國的重要武器研究學者產生興趣，視為其中一條財路！