尊尼特普再做導演抵西班牙影展　疑失控發福暴漲幾個碼嚇親影迷

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）自從與前妻Amber Heard離婚訴訟結束後，復出影壇並在幕前幕後雙棲發展，日前（24日）更攜同最新執導作品《Modi》抵達西班牙聖賽巴斯蒂安國際電影節，準備於本周在當地舉行首映禮。尊尼特普於當地時間9月23日現身入住酒店，吸引大批影迷到場夾道歡迎，然而他的外型驚人變化，引起不少人注意。

尊尼特普自官司勝訴後，演藝事業重回正軌。（Getty Images）

在西班牙現身的尊尼特普，身穿一套淺藍色三件頭西裝，從房車落車後向現場影迷揮手。尊尼特普依舊留有一頭及肩長髮、束短鬍鬚及戴上太陽眼鏡，為他的標誌性造型之一。然而昔日身型瘦削的尊尼特普，昨晚卻被發現暴漲兩個碼，穿上西裝時身型驚變火柴盒、連馬甲的鈕扣也只勉強扣上，而在裇衫衣領下，尊尼特普亦肥到疑似頸部消失，實在與早期帥氣的性格小生形象相距極遠！

尊尼特普現身電影節，被發現暴漲幾個碼，馬甲鈕扣幾乎難以扣上。（視覺中國）

尊尼特普現身電影節，被發現暴漲幾個碼，馬甲鈕扣幾乎難以扣上。（視覺中國）

尊尼特普現身電影節，被發現暴漲幾個碼，馬甲鈕扣幾乎難以扣上。（視覺中國）

現年61歲的尊尼特普，是次帶同生涯第二部執導電影《Modi》到西班牙聖賽巴斯蒂安國際電影節舉行首映，電影劇情改編自意大利畫家Amedeo Modigliani在1916年大戰後頹唐的巴黎，為他的人生帶來極大的轉變。有外媒報道指，《Modi》的故事由阿爾柏仙奴（Al Pacino）於1997年告訴尊尼特普，當時二人正在合作拍攝《忠奸人》（Donnie Brasco），而故事最終在超過四分一世紀後，由尊尼特普親自執導拍攝。

對比起尊尼特普昔日的靚仔樣實在差太遠。（視覺中國）

對比起尊尼特普昔日的靚仔樣實在差太遠。（視覺中國）

對比起尊尼特普昔日的靚仔樣實在差太遠。（視覺中國）

尊尼特普演《魔盜王》時期亦相當瘦削。（《魔盜王》電影劇照）