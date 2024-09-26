武替道｜劉俊謙生日特典場反應熱烈　「劉太」撲飛力撐先贏口碑

由梁冠堯及梁冠舜聯合執導，劉俊謙、董瑋（Dee哥）、伍允龍、蔡思韵（Ceci）主演的電影《武替道》於今日9月26日熱血上映！剛巧上畫日是阿謙正日生日，電影特別開設【劉俊謙生日特典場】，與一眾影迷慶祝之外，更會送上限定《武替道》角色菲林書籤一張，以及搶先放映獨家絕密彩蛋，各位「劉太」撲飛請早！

上畫日是阿謙正日生日，電影特別開設【劉俊謙生日特典場】。(《武替道》劇照)

《武替道》未正式上映已引起熱話，很多優先場觀眾更被戲中人物關係間的情感所感動，電影除了講述幾位香港武師角色在影圈的故事外，亦深入描寫了他們的親情羈絆，戲中阿謙與張達倫（Max）角色之間的兄弟情，打動人心，為觀眾在充滿陽剛味電影中感受一絲溫暖情誼。

戲中阿謙與張達倫（Max）角色之間的兄弟情，打動人心。(《武替道》劇照)

在片中，阿謙飾演的李世龍與Max飾演的哥哥阿傑關係密切，兩兄弟自小熱愛香港動作電影，然而在家庭壓力下，阿傑選擇了開設物流公司，並邀請弟弟龍仔加入。兩兄弟因價值觀不同，逐漸產生矛盾。觀眾們都讚賞阿謙與Max的演出，認為這對戲中兄弟十分有默契，令人印象深刻，Max感謝觀眾好評：「唔知係咪我同佢嘅磁場好近，係咪好需要大家不停喺度傾偈，溝通呢？我哋又唔係喎，但到真係埋位、對戲、入戲嘅時候又好夾，知道有好多人都話好鍾意呢段兄弟感情，似乎好有默契咁樣都感到好開心。」Max更提到，自己最喜愛戲中最後一幕，細膩描寫兩兄弟之間的情誼。

伍允龍在戲中飾演動作巨星，與阿謙起初不咬弦。(《武替道》劇照)

Max今次演出有別於以往的斯文形象，演繹一個市井粗魯的送貨員，令觀眾耳目一新，亦對其演出大表讚賞。Max表示：「今次呢角色同我平時拍劇真係好唔同。我真係有問過一啲跟車嘅朋友，去了解佢哋嘅生活，甚至試過跟佢哋一日，睇下佢哋嗰種生活係點樣...其實幾開心㗎，當我接到呢角色嘅時候，因為我成日都想搣甩著套西裝嘅感覺，畀觀眾睇下我演比較市井嘅角色，我個自由度又大啲，框框冇咁窄，所以我可以盡情發揮演技。」Max還提到自己有點遺憾在今次電影中自己無動作場面，希望未來有機會挑戰打戲。

杜燕歌跟董瑋演出手足之情，前者為收山作，遊說多年好兄弟出山。(《武替道》劇照)

除了阿謙跟Max的兄弟情外，戲中其他人物間的情誼同樣值得觀眾細味，例如楚天行導演（杜燕歌 飾）跟森哥（董瑋 飾）的手足之情，前者收山前，遊說多年好兄弟出山，攜手拍攝榮休作品。而森哥好兄弟阿金（吳瑞庭 飾）與太太阿娟（車婉婉 飾），夫妻二人相濡以沫，患難不棄，同樣感人。至於飾演動作巨星的梁志威（伍允龍 飾），外表狂妄，實則非常關顧手足，跟一眾威家班兄弟出生入死，肝胆相照，戲裡戲外都令觀眾感受到香港武師的團結之魂。