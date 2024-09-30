小丑2:雙瘋︱劇情必睇6大焦點 揭精神病術語Folie à Deux真正意思

《小丑：雙瘋》（Joker: Folie À Deux）由華納兄弟影片矚目呈獻，杜德菲力斯執導，挾著上集橫掃全球十億美元票房的強勢而來，Lady Gaga更擔任音樂顧問，萬衆期待。《小丑：雙瘋》劇情講述Arthur Flick被關進阿卡漢精神病監獄等候服刑，飽受與Joker雙重身份煎熬的同時，遇見了真命天女秒速墜入愛河。二人情路跟著思緒的波動跌跌撞撞，心中的音樂旋律起燃下，爆發出一個離經叛道瘋狂故事。

由華堅馮力士及Lady Gaga主演新作《小丑：雙瘋》將於10月2日在香港正式上映。（《小丑：雙瘋》電影劇照）

世界只是個舞台，Arthur Flick/Joker不再孤單獨舞。在《小丑：雙瘋》（Joker: Folie À Deux）中，五年前憑上集勇奪奧斯卡影帝的華堅馮力士，跟《星夢情深》Lady Gaga這位Harley Quinn愛得轟烈動人。候判之路漫長難行，他的人生會否因為愛情出現自此扭轉，不再像個笑話？

小丑在精神病院遇上真命天女，秒速墮入愛河。（《小丑：雙瘋》電影劇照）

《小丑：雙瘋》 6大必看亮點

強大的演員及製作陣容

《小丑：雙瘋》的陣容鼎盛，繼續由上集的導演杜德菲力斯與編劇Scott Silver分別負責執導與共同編寫。演員方面星光熠熠，有影帝華堅馮力士回歸，Lady Gaga強勢加盟飾演小丑女。而上集也有出現、飾演小丑幻想愛人Sophie Dumond的Zazie Beetz，《哈利波特》班頓基臣、《訪．嚇》嘉芙蓮堅娜、《移動迷宮》Jacob Lofland，以及《敵爭上游》Harry Lawtey都將參與。

華堅馮力士憑《小丑》奪得奧斯卡影帝後，強勢回歸續集！（《小丑：雙瘋》電影劇照）

《小丑：雙瘋》演員陣容強大，焦點當然為歌壇天后Lady Gaga的重磅加盟！（《小丑：雙瘋》電影劇照）

Lady Gaga擔任音樂顧問

導演杜德菲力斯表示今集的音樂元素與第一部一脈相承，藉著音樂更好傳達角色的內心世界與故事深度。對於創新的音樂表演極具挑戰性，華堅馮力士指很早就開始討論音樂表演，希望表演看起來完全是即興演出，所以必須現場演唱歌曲，而Lady Gaga當然做到！

小丑不再獨舞，在電影中的歌舞更有愛人作為舞伴。（《小丑：雙瘋》電影劇照）

Lady Gaga作為樂壇天后，要在拍攝現場唱Live當然難不到她！（《小丑：雙瘋》電影劇照）

華堅馮力士為角色再次減磅

華堅馮力士在拍攝上集時為了貼近角色不健康的形象，為此特意減磅22公斤，而當他確定以小丑的身分回歸《小丑：雙瘋》後，便將自己調整至小丑模式，再度以「皮包骨」的模樣現身，就算不用說一句台詞，眼神也沒有相交，卻有小丑在精神病運時的憔悴與落寞穿透螢幕而出。即使導演在早期表示有一個版本可以令亞瑟不用那麼瘦，但華堅依然堅持，甚至比上集更瘦。

華堅馮力士再次為《小丑：雙瘋》瘋狂減磅上陣，身型甚至比上集更為單薄。（《小丑：雙瘋》電影劇照）

華堅馮力士再次為《小丑：雙瘋》瘋狂減磅上陣，身型甚至比上集更為單薄。（《小丑：雙瘋》電影劇照）

華堅馮力士曾於威尼斯影展記者招待會期間，透露自己與Lady Gaga均為角色減磅，更表示自己不願意重溫減磅期間的餐單，笑言自己的身體不想再聽到當時的苦況：「但其實情況較為複雜，因為我們有許多上集沒有的舞蹈排練過程。所以我覺得更為艱難，但亦安全地度過，畢竟我已經49歲，我想應該不會再做多一次。」最後在媒體追問之下，華堅馮力士稍漏口風：「大約47磅吧！」停頓一下然後又「戴頭盔」表示：「我開玩笑而已，我自己也不肯定。」

華堅馮力士為電影再次減磅，曾走漏口風指大約減去47磅！（《小丑：雙瘋》電影劇照）

2億美金超高成本大製作

根據外媒報導，《小丑：雙瘋》的製作成本將遠超上集，上集收獲了10億美元的超高票房，但製作費僅6千萬美元。而今集的製作預算則突破了2億美元，主要原因是華堅馮力士的片酬上漲，由上集的450萬美金狂飆至2千萬美金，另一個成本則花在Lady Gaga的片酬，她的片酬高達1200萬美金。此外，因為今集以音樂劇方式打造，這讓劇組需要額外購買音樂版權，以及支付原創作曲費用，還有複雜的音樂歌舞編排都讓製作成本飆升。

華堅馮力士與Lady Gaga的片酬簡直是天價水平。（《小丑：雙瘋》電影劇照）

360 度環迴場景 + IMAX拍攝

今集有兩個360度大型環迴境場景：阿卡漢，當中包括其內部的多個地方，例如在洛杉磯市中心拍攝操場的外景場地；還有法庭，單是書面上的描繪已長得令人生畏。今集與上集其中一件不同的事，是用了IMAX拍攝，並改變了畫面比例。所以，如果能以1：4：3的畫面比例觀看這部電影，那會是一個令人激動震撼的體驗！

《小丑：雙瘋》為IMAX格式而製作，絕對值得在IMAX影院觀賞！（《小丑：雙瘋》電影花絮照）

《小丑：雙瘋》續作名稱「Folie à Deux」意味着甚麼？

導演和編劇在搜集精神疾病的資料時，經常看到「folie à deux」這個術語，意指一種共同瘋狂的概念。在電影中，你可以對這詞得出不同的詮釋，你可以說很明顯是亞瑟和蕾的共同瘋狂，暗示二人綑綁的命運，但其實會不會是亞瑟和小丑之間、是他自己的內心的共同瘋狂？這真的取決於你從哪個角度去看這部電影。

《小丑：雙瘋》的副題「folie à deux」來自精神病學術語，意指一種共同瘋狂的概念。（《小丑：雙瘋》電影劇照）