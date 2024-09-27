《玩轉腦朋友》衍生劇《發夢製作公司》　深入韋莉大腦泡製夢境

迪士尼與彼思年度鉅獻《玩轉腦朋友2》在全球上映並取得破紀錄成功後，彼思再為大家投下驚喜，宣佈將推出兩部精彩之作—來自《玩轉腦朋友》的世界的《發夢製作公司》(Dream Productions)及彼思原創劇集《贏定輸》(Win or Lose)，即將重磅登陸Disney+ ！

《玩轉腦朋友2》在全球上映並取得破紀錄成功。（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

彼思首席創意官彼德托達 (Pete Docter)興奮表示兩套作品完美展現了彼思工作室最出色及難以想像的創造力—《發夢製作公司》將會放大《玩轉腦朋友》其中最引人入勝的部份，帶大家再次深入韋莉的大腦中，參觀發夢製作公司每晚準時及以有限預算為韋莉泡製精彩夢境。《發夢製作公司》全部四集將於今年12月11日Disney+ 獨家上線。

《發夢製作公司》將會帶大家再次深入韋莉的大腦中，參觀發夢製作公司每晚準時及以有限預算為韋莉泡製精彩夢境。（官方相片）

同一時間，彼思原創劇集《贏定輸》亦將於明年在Disney+ 上線！觀眾將從８個在壘球錦標賽上交織一起的角色再次見識到彼思大膽及無限想像力！《贏定輸》將於 2025 年 2 月 19 日Disney+ 獨家上線。

相信在劇集中，幾位腦朋友都會再登場。(《玩轉腦朋友2》劇照)

《發夢製作公司》故事簡介 –

《發夢製作公司》時間線發生在《玩轉腦朋友》和《玩轉腦朋友 2》之間，探索韋莉大腦內的夢景每晚如何不超出製作預算地在死線前「煞科」。正在成長的韋莉不斷創造人生歷程及擁有不同記憶，阿樂及其他「腦朋友」 會把部份記憶送到發夢製作公司額外處理。在發夢製作公司，兩位著名導演嘔心瀝血，期望韋莉的夢景能成為下一套片房大熱！《發夢製作公司》全部四集將於今年12 月 11 日Disney+ 獨家串流上線

彼思原創劇集《贏定輸》亦將於明年上線！（官方相片）

《贏定輸》故事簡介 –

你參加大型比實的心情是怎樣的？在《贏或輸》的故事中，你可以透過８個不同角色真切地感受在一場壘球錦標賽中８種不同的心路歷程：沒有安全感的孩子﹑孩子的「直升機父母」，還有「戀愛大過天」的裁判等，在有趣﹑幽默﹑戲劇化的獨特動畫視角中獲得強大共鳴。彼思原創劇集《贏定輸》將於 2025 年 2 月 19 日上線Disney+ ，敬請期待！