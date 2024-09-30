武替道︱四天票房直逼300萬　伍允龍起飛腳帶「威家班」戲院造勢

由梁冠堯及梁冠舜聯合執導，劉俊謙、董瑋（Dee哥）、伍允龍、蔡思韵（Ceci)主演的電影《武替道》上週四上映至周日為止，票房已直逼3,000,000，戲中不論動作或文戲，一眾演員的落力演出皆感動了不少觀眾。剛自歐洲工作回來的伍允龍，昨天(29號）甫落機便急不及待與張達倫四出謝票。而在戲中有份參與演出的「威家班」幾位動作演員也即場度招表演功夫造勢，吸引了不少觀眾圍觀。

《武替道》上映四日直逼300萬票房，伍允龍與一眾台前幕後班底出席謝票！（電影公司提供）

《武替道》上映四日直逼300萬票房，伍允龍與張達倫出席謝票！（電影公司提供）

對於票房成績穩步上升，Philip (伍允龍）連聲wow wow wow 感到興奮；希望明天10.1假期有更多觀眾入場支持。儘管近半年香港電影票房慘淡，但他仍有信心的表示：「只要多些人入戲院看香港電影，就會有香港電影炮製出來，所以我們感謝大家的支持。而《武》片是首部劇情片，預算不高，拍攝時間緊逼，但他認為很多事不在乎時間長久，反而合作的團隊精神更為重要。今次最感恩是有熟悉動作電影的江道海導演和兩位梁導把關，所以在動作演出上不算辛苦；而且文戲和武戲都能吸引觀眾欣賞，加上不用轉太多景，所以又拍得輕鬆。」

伍允龍於謝票現場極受觀眾歡迎！（電影公司提供）

伍允龍與（左起）張達倫、導演梁冠堯、動作導演江道海及導演梁冠舜一同出席謝票活動。（電影公司提供）

而阿倫（張達倫）透露之前帶了七歲的仔仔入場捧自己場，沒想到看完這部電影後，年紀小小的他竟愛上了動作片，阿倫還即場向Philip 請教可有教功夫的老師推薦? 想帶仔仔學功夫強身健體 、鍛鍊膽量 。不單止仔仔，連他自己也想學返一些功夫傍身，日後拍戲也可以用得着。Philip見他如此感興趣，即推薦自己上陣，並建議他的小朋友最好先學柔道，學識如何安全倒地而不會受傷。阿倫聽了這番話後獲益良多，說要馬上拜師。Philip 坦言自己香港無開武館，但自己做動作導演也多年，早已有一班徒弟，而其中一位徒弟已經在荷里活擔任主角的替身，令他感欣慰自己熱愛的功夫武術，可以發揚光大衝出香港。

伍允龍率「威家班」出席《武替道》謝票場！（電影公司提供）

問到可有人慕名而來拜師？Philip 說：「過往也有不少圈中藝人朋友都有搵我指點功夫，而最為人知的是霆鋒 ，還有女團2人組合2R，及一些經理人公司旗下藝人及個人教授。」果然桃李滿門。此外，阿倫感鼓舞的表示連日來的謝票場中，觀眾對他在戲中與劉俊謙的兄弟情為之感動，不單只是女性觀眾，連男性觀眾也為他而哭了。昨日更有男性觀眾點名讚賞，令他開心不已。

伍允龍起飛腳為《武替道》票房造勢。（電影公司提供）