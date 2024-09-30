志願軍︱上映日高開2700萬　十一黃金票房僅排第二、落後科幻國片

內地即將迎來十一黃金檔期，多部重磅作品在今明兩日把握全國長假期上映。今年內地十一重磅電影包括由殿堂級導演陳凱歌執導愛國戰爭鉅製《志願軍：存亡之戰》、科幻動作《749局》、打拐犯罪電影《浴火之路》以及成龍最新主演作品《熊貓計劃》等，大受全國影迷期待。

由陳凱歌執導的愛國戰爭鉅製《志願軍：存亡之戰》今日搶先十一黃金週上映。（《志願軍：電影劇照）

《志願軍：存亡之戰》成為十一黃金週前夕票房冠軍。（《志願軍：電影劇照）

十一黃金週假期提早於今日（30日）開始，《志願軍：存亡之戰》、劉德華監製主演作品《危機航線》及古力娜扎主演《出入平安》已率先上映！作為愛國戰爭鉅製，《志願軍：存亡之戰》首日錄得68萬人次進場，票房截至下午六時已高達2896萬元人民幣，成為單日票房冠軍！更遠遠拋離錄得1253萬元人民幣票房的《危機航線》，大受觀眾歡迎！

劉德華監製兼主演新作《危機航線》即將上映。（《危機航線》IG圖片）

至於十一黃金週首日，將會有《749局》《浴火之路》《熊貓計劃》及《爆款好人》等作品加入戰團，全國預售票房截至下午六時已高開1億1635萬元人民幣，成績異常驕人！然而搶先於今日上映的《志願軍：存亡之戰》僅排預售票房榜第二位，錄得2717萬元人民幣；落後以4000萬元人民幣預售票房排行首位、高達百萬人入場的《749局》。

科幻動作電影《749局》於十月一日預售票房跑贏《志願軍：存亡之戰》成為票房冠軍。（《749局》電影海報）

作為「八五花」演技擔當的趙麗穎，主演新作《浴火之路》則在十月一日錄得2600萬元人民幣預售票房，緊隨於《志願軍：存亡之戰》其後。而成龍主演的動作片《熊貓計劃》，僅有670萬元人民幣預售票房，被首位大幅拋離近七倍，成績強差人意，估計全國僅有19萬人入場。