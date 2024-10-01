黑白大廚｜韓國米芝蓮三星主廚安成宰爆紅　軍人出身香港都有分店

近期熱播的Netflix節目必定是料理真人騷《黑白大廚：料理階級大戰》，播出後不但火速登上點播排行榜冠軍，在外國同樣獲得高度關注。節目中邀請到100位韓國頂尖星級主廚及民間廚藝高手進行料理對決，並由國民廚師白種元、韓國唯一米其林三星主廚安成宰擔任評審。

《黑白大廚：料理階級大戰》播出後大受歡迎。（Netflix）

《黑白大廚：料理階級大戰》將大廚對決拍得緊湊，而殘酷的賽制亦增加了刺激感，同時揭露了韓國廚師界的階級文化。比拼環節固然吸引，兩位評審亦不容忽視，除了有家傳戶曉的國民廚師白種元，還有因非常嚴厲，而令不少參賽者都嚇怕的米芝蓮三星得主安成宰。

由國民廚師白種元、韓國唯一米其林三星主廚安成宰擔任評審。（Netflix）

安成宰在節目中非常嚴格。（Netflix）

42歲的安成宰並不是廚師出身，13歲時跟隨父母移民到美國聖地亞哥，父母在當地開設中國料理快餐店，雖然間中會落店幫忙，但並沒有計劃成為廚師。成年後，安成宰成為了職業軍人，更曾經駐軍伊拉克。離開軍隊後，曾入讀過機械學校，後來因為學校保證就業而轉讀藍帶廚藝學校。

安成宰是韓國唯一奪得米芝蓮三星的大廚。（Netflix）

畢業後，安成宰在比華利山米芝蓮二星日本餐廳Urasawa工作，並得到三星米芝蓮餐廳The French Laundry的行政總廚Corey Lee賞識。加入The French Laundry後，安成宰升到主管級廚師，接著成為Corey Lee創辦的餐廳Benu的團隊。直至2015年，安成宰開設了餐廳MOSU，並在同年對的米芝蓮一星，兩年後回到首爾開設MOSU Seoul，並在2020至2022年期間奪得兩星，最後在2023年奪得韓國唯一的米芝蓮三星。可惜今年因與投資方終止合作，餐廳亦暫停營業。

原來安成宰在美國生活史曾成為職業軍人，更駐軍過伊拉克。（IG圖片）

安成宰因節目而爆紅，原來他早於2022年就在香港M+開設姊妹店MOSU Hong Kong，餐廳特設落地玻璃，能飽覽維港景色。而料理方面則運用時令食材製作精緻料理，午市四道菜輕食套餐只需要$680起就能品嘗得到。

安成宰早於2022年就在香港M+開設姊妹店MOSU Hong Kong。（IG圖片）

午市四道菜輕食套餐只需要$680起就能品嘗得到。（IG圖片）