專訪｜武指江道海被王家衛睇中客串　《整蠱專家》星爺臨場打摔角

90年代，香港電影掀起賭片熱潮，成就了家族雜技團出身，自小跟爺爺學雜技和魔術的江道海，成為大小賭片的御用顧問甚至「手部替身」。又因為當年雜技團會在荔園表演，故江道海亦認識了七小福，以及拜粉菊花為師的董瑋，後來便輾轉去到影圈發展，成為動作指導。 而最近上畫的《武替道》，就是海哥的最新指導作品。



賭術顧問只是江道海其中一個身份，他真正身份是動作指導。（葉思雅 飾）

江道海在《武替道》擔任動作導演。（影片截圖）

與董瑋兩兄弟為《武替道》再聚

在電影《武替道》，江道海與董瑋兩位好兄弟再聚，今次Dee哥董瑋放下指導一職，專心當演員，動作上交由老友海哥負責。對海哥而言，董瑋做事一向認真，追求安全。而為一個鏡頭，可以被煙頭㷫都在所照上。「我最記得有一個鏡頭要拿支煙㷫到手背，但當年是沒有特技的那怎麼辦？於是他說等我來，然後他就真的拿支煙㷫到自己的手背，㷫完之後猛叫︰『好痛好痛好痛』全場都被他震驚了。雖然事前已拿冰敷和水冷卻手背，但事後都起了一點點水泡。」為好鏡頭不顧一切，但同樣是安全至上︰「他是香港第一個，引進很多安全設施的，以保障手足安全。」

電影《武替道》向一眾龍虎武師致敬。（《武替道》劇照）

董瑋在片場的認真執著，出晒名。（《武替道》劇照）

王家衛睇中客串《旺角卡門》

海哥投身電影界之後，曾經擔任替身和動作指導，更因為與王家衛識於微時 曾參與《旺角卡門》和《阿飛正傳》的動作拍攝工作，從他稱呼王導做「家衛」，就知友情非淺。「因為那時候我們都是同一間公司，家衛幫我們寫劇本，一起度橋，幾乎與董瑋一起成長，所以他第一部電影《旺角卡門》順理成章幫他忙。」

海哥在《旺角卡門》客串演出。（《旺角卡門》影片截圖）

飾演「肥九」的海哥，被烏蠅追數。（《旺角卡門》影片截圖）

《旺角卡門》亦是由海哥兼任動作指導。（《旺角卡門》影片截圖）

《旺角卡門》、《阿飛正傳》，海哥都與董瑋一起參與動作指導，作為共事多年的朋友，能夠一直合作，除了默契，還有這一句︰「唔係個個都頂得住佢。」續說︰「因為他有他的想法，有很多人可能不習慣他的思維，其實他是很高手，他要求的動作是一定要跟別人不同，每一場都要有感覺，因為我們是長時間一起成長，變相很了解他。他也知道我們是經得起他的折磨，不是個個都頂得住他。」

張國榮與菲律賓人打架這幕，是幾乎在真打下拍攝。（《阿飛正傳》影片截圖）

雙方都打到受傷收場。（《阿飛正傳》影片截圖）

要數最難忘的合作，必然是《阿飛正傳》，其中張國榮跟欺騙潘廸華感情的菲律賓人打鬥一場，就幾乎是真打。「那場戲我跟董瑋兩個一齊度，不停度不停度，家衛都一直說不是這種，不是這種，一直說不是。結果我們兩個打了一整晚，都未有定案，未有拍到。到第二天早上，家衛靈機一觸說要轉到廁所拍。他的習慣就是這樣，永遠想你做一些沒人做過的事。」

張國榮在拍攝這一幕時，都處於極度亢奮下完成。（《阿飛正傳》影片截圖）

但想不到那位菲律賓演員，拍完這幕後，翌日回到片場向江道海表示，其肋骨都裂了。「其實這些情況時有發生，因為很多時候拍動作場面，演員要很投入，當時並未知受傷，當然他不是傷得很嚴重，但已經很厲害。」那麼哥哥張國榮又可有受傷？「手都腫了，因為拍之前要不斷提升自己的情緒，去到好頂點先開機，真的很搏命地打。」

《2046》聲之演出

除了動作指導，海哥還被導演王家衛賞識，嘗試客串幕前，他在《墮落天使》演過黎明的小學同學，在《2046》當上梁朝偉的鄰居，更曾經在《整蠱專家》被星爺發掘他的喜感，在戲中飾演日本人吉村先生，被蹧躓。

江道海在《2046》飾演梁朝偉的鄰居。（《2046》劇照）

拍《2046》，至家衛說找他演梁朝偉的損友，住在2047號房經常帶壞他，但去到現場才發現，全程不會見到梁朝偉，要靠聲音去帶壞他。「其實即是演床戲，一去到他就跟我說︰『嘩！今日益你啦，有兩個很美麗的模特兒，你跟他做床戲』那我就按要求照做，但我一直看不見有鏡頭，原來鏡頭放在那些你看不到的地方，拍完之後看回放，又為何只有聲音？原來只是聲音之演出！」

海哥除了當《賭神》的賭術顧問，亦有客串一角。（《賭神》影片截圖）

王家衛就是這麼嚴謹，其他導演所有不出鏡的劇情，都是口頭交代，或叫副導演當場口述對戲便算，但他就是要所有事情都真實發生，從而去刺激演員。「我真的跟那兩個演員在床上做床戲，還拍了兩場，但出來都變成聲之演出，所以我經常都向他投訴，說他扼殺了我的演藝前途。」

江道海在《整蠱專家》飾演日本人吉村先生。（《整蠱專家》影片截圖）

星爺臨場打摔角

聲之演出，觀眾記憶不深，所以要數海哥電影生涯中，最難忘的一次幕前演出，不得不數《整蠱專家》。「因為我幫王晶做動作指導，當時知道要拍這場戲時，星仔就說這個不需要其他人來演，不如你來演啦。」

起初以為只是講幾句對白，沒太難度便說OK，殊不知這只是星爺的一個部署。「拍完第一場戲，星仔便說︰『不是啊！既然由你來演，這裡加些動作仲好。』我說你咁都得？結果被他蹂躪了一會，他演得好開心。還自度一些摔角技，什麼毒蛇鑽、甚麼倒頭樁，我話是否真的要來這一套？他堅持要這樣拍才好玩，結果場戲就變成玩我，我懷疑他就是在整蠱我，真的是『整蠱專家』」