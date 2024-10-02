金馬獎2024︱完整入圍名單　吳君如區嘉雯鍾雪瑩代表香港競逐影后

華語電影影壇盛事「第61屆金馬獎」今日（2日）公布入圍名單，共23項大獎。其中香港男演員游學修憑《看我今天怎麼說》入圍「最佳男主角」獎，首次競逐金馬影帝；金像影后吳君如、區嘉雯、鍾雪瑩則同時入圍「最佳女主角」獎，為眾多獎項中最多香港人入圍的項目！

區嘉雯憑《從今以後》入圍金馬獎「最佳女主角」獎。（《從今以後》劇照 ）

金像影后吳君如則憑《我談的那場戀愛》入圍金馬獎「最佳女主角」獎。（《我談的那場戀愛》劇照）

金馬獎入圍名單：

最佳劇情片：

《從今以後》

《默視錄》

《鬼才之道》

《漂亮朋友》

《一部未完成的電影》

最佳男主角：

喜翔《春行》

張震《餘燼》

Wanlop RUNGKUMJAD《白衣蒼狗》

張志勇《漂亮朋友》

游學修《看我今天怎麼說》

最佳女主角：

區嘉雯《從今以後》

夏于喬《小雁與吳愛麗》

鍾雪瑩《看我今天怎麼說》

張艾嘉《女兒的女兒》

吳君如《我談的那場戀愛》

最佳男配角：

李康生《默視錄》

莫子儀《餘燼》

曾國城《小雁與吳愛麗》

洪瑜鴻（春風）《白衣蒼狗》

施名帥《角頭——大橋頭》

最佳女配角：

張榕容《鬼才之道》

曾沛慈《BIG》

楊貴媚《小雁與吳愛麗》

陸弈靜《白衣蒼狗》

劉奕兒《女兒的女兒》

最佳新演員：

林政勳《優雅的相遇》

湯詠絮《莎莉》

梁湘華《破浪男女》

余艾洱《空房間裡的女人》

鄭又菲《BIG》

最佳導演：

楊曜愷《從今以後》

楊修華《默視錄》

婁燁《一部未完成的電影》

耿軍《漂亮朋友》

徐漢強《鬼才之道》

最佳新導演：

王品文、彭紫惠《春行》

邱陽《空房間裡的女人》

何妙祺《我談的那場戀愛》

葉星宇《三個羯子》

曾威量、尹又巧《白衣蒼狗》

最佳原著劇本：

楊修華《默視錄》

徐漢強、蔡坤霖《鬼才之道》

林書宇《小雁與吳愛麗》

黃熙《女兒的女兒》

耿軍《漂亮朋友》

最佳改編劇本：

張威縯、劉蕊瑄、蔣希汶、施承佑《角頭——大橋頭》

藤井道人、林田浩川《青春18X2通往有你的旅程》

王小帥《沃土》

最佳攝影：

Kartik VIJAY《小雁與吳愛麗》

今村圭佑《青春18X2通往有仔的旅程》

Michael CAPRON《白衣蒼狗》

Aziz Zhambakiyev《香巴拉》

王維華《漂亮朋友》

最佳剪輯：

張叔平、黎冠東《從今以後》

林欣民《小雁與吳愛麗》

田佳茗《一部未完成的電影》

Anna SCHLENKER《XiXi》

陳合平《漂亮朋友》

最佳音效：

杜篤之、林則剛《默視錄》

陳奕伶、黃年永、澎葉生《由島至島》

簡豐書、湯湘竹、陳家俐《鬼才之道》

鄧學麟《看我今天怎麼說》

高偉晏、林廷琍、陳灉《白衣蒼狗》

最佳美術設計：

趙思豪《餘燼》

蔡珮玲《小雁與吳愛麗》

呂東《沃土》

王誌成、梁碩麟《鬼才之道》

葉子瑋《白衣蒼狗》

最佳造型設計：

許力文《餘燼》

葉嘉茵《小雁與吳愛麗》

施筱柔《鬼才之道》

高仙齡《女兒的女兒》

Dorjee Dradhul GURUNG《香巴拉》

最佳動作設計：

黃泰維《鬼才之道》

洪義渟《角頭——大橋頭》

江道海、梁博恩《武替道》

林微弋、袁緒虎、張雅為、墨耳、廖筱婷《破浪男女》

最佳視覺效果：

林洪峯、余國亮、梁偉傑《BIG》

郭憲聰、邱俊毅《鬼才之道》

王重治、陳冠佑《角頭——大橋頭》

最佳原創電影音樂：

福多瑪《默視錄》

半野喜弘、Meuko！Meuko！《蟲》

鬼才大Band《鬼才之道》

陳筱舒《漂亮朋友》

大間間昂《青春18X2通往有你的旅程》

最佳原創電影歌曲：

〈鬼才出道〉《鬼才之道》

〈北方來的人〉《餘燼》

〈妳怎麼想〉《女兒的女兒》

〈記憶旅人〉《青春18X2通往有你的旅程》

〈漂亮朋友〉《漂亮朋友》

最佳動畫短片：

《加減乘》

《化》

《房間裡的你》

《死囡仔》

《喵十一》

最佳劇情短片：

《燃夜》

《九月的四個星期天》

《囚犬》

《A面：我的一天》

《金魚缸小姐》

最佳紀錄片：

《XiXi》

《青春》

《由島至島》

《種土》

《雪水消融的季節》

最佳紀錄短片：

《哦瑪》

《野生之路》

《顏色擷取樣本.mov.》

《慧童》

《獄中信——鄒幸彤》