金馬獎2024︱鍾雪瑩連續兩屆角逐影后　游學修成唯一港人爭影帝

華語電影影壇盛事「第61屆金馬獎」今日（2日）公布入圍名單，宣布共23項大奬入圍影人。今屆有多部香港電影及演員入圍為港爭光，其中游學修與鍾雪瑩同時憑《看我今天怎麼說》提名「最佳男主角」及「最佳女主角」獎，鍾雪瑩更為連續第二屆入圍爭影后！而吳君如則繼《金雞》成為金馬影后後，事隔21年再度入圍；區嘉雯則憑《從今以後》首度入圍金馬獎競逐影后。

區嘉雯憑《從今以後》入圍金馬獎「最佳女主角」獎。（《從今以後》劇照 ）

金像影后吳君如則憑《我談的那場戀愛》入圍金馬獎「最佳女主角」獎。（《我談的那場戀愛》劇照）

游學修憑《看我今天怎麼說》成為唯一入圍金馬獎「最佳男主角」獎的香港演員，對入圍表示興奮：「多謝金馬獎，給了我前所未有的支持和鼓勵。多謝黃修平，他一次又一次給我機會讓我被看見，最重要是希望這部電影可以讓更多人接觸到聾人社群和文化，說一個讓世界看見的故事！」憑同一作品入圍「最佳女主角」獎的鍾雪瑩，則表示：「多謝金馬獎！剛剛見到音效老師入圍，已經覺得很榮幸，因為他在電影中營造了聾人的世界，可以被入場觀眾體驗。見到游學修入圍、心情亦很激動！聽到自己的名字，非常非常榮幸！」亦續言：「這部電影象徵了一個群體，多謝參演的聾人朋友，多謝黃修平導演請我演出。」

游學修與鍾雪瑩同時憑主演作品《看我今天怎麼說》角逐第61屆金馬獎影帝與影后殊榮。（《看我今天怎麼說》電影劇照）

游學修憑《看我今天怎麼說》首度角逐金馬影帝。（《看我今天怎麼說》電影劇照）

鍾雪瑩連續第二年入圍金馬獎角逐影后。（《看我今天怎麼說》電影劇照）

至於憑《我談的那場戀愛》提名「最佳女主角」獎的金馬金像影后吳君如，收到入圍消息則表示：「老淚縱橫！自21年前憑「金雞」獲最佳女主角，再到現在入圍金馬獎，我激動到好似心臟病發咁。感激。」同時憑作品入圍今屆金馬獎「最佳新導演」獎的何妙祺，則表示：「非常榮幸、感謝得到金馬獎新導演提名，很高興君如獲得女主角提名。這次試著在香港愛情喜劇有點新嘗試，感恩台前幕後，用心出力陪一個新導演試了一部戲，也感謝觀眾接受。希望日後可繼續創作喜劇，用幽默同善良回應世界。」

吳君如憑《我談的那場戀愛》提名「最佳女主角」獎！（ 我談的那場戀愛電影劇照