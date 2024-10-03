小丑2雙瘋︱爛番茄僅得51%新鮮變爛片　狠評︰Lady Gaga演技好差

荷里活反英雄犯罪電影《小丑：雙瘋》（Joker：Folie à Deux），由憑上集於奧斯卡榮封影帝的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）冧莊主演，更伙拍樂壇天后Lady Gaga組成小丑情侶檔，延續前作小丑的自傳故事。《小丑：雙瘋》昨日（2日）於香港搶先美國上映，雖然美國定檔本周五（4日）上映，然而一早先睹為快的影評人，已於影評網站爛番茄上分享首輪觀後感與評分，竟出乎外界意料錄得頗低水平！

由華堅馮力士及Lady Gaga主演新作《小丑：雙瘋》將於10月2日在香港正式上映。（《小丑：雙瘋》電影劇照）

小丑在精神病院遇上真命天女，秒速墮入愛河。（《小丑：雙瘋》電影劇照）

《小丑：雙瘋》於爛番茄評論網上，目前共收集76篇影評，平均分數僅錄得51%新鮮度，意外跌入爛片（Rotten）範圍！網站上的焦點影評人表示：「就在劇情準備沸揚時，就有人開始唱歌……失望得令人驚訝！」「導演Todd Phillips嘗試將法庭戲與音樂劇結合，但結果導致敘事脫節而且緩慢，未有發揮其中的潛力。」「《小丑：雙瘋》很俗套，製作費很高昂但很俗套！」

《小丑：雙瘋》於爛番茄上的評分跌入爛片，令外界大跌眼鏡。（爛番茄網站截圖）

爛番茄影評人對《小丑：雙瘋》的狠辣評價，顯然令外界大跌眼鏡，而Lady Gaga的加盟本來讓觀眾大感期待，然而影評卻認為Lady Gaga無助電影成為出色之作：「Lady Gaga無法挽救一個自我厭惡故事的續作，實在令人昏昏欲睡。」「華堅馮力士很出色，Lady Gaga的演技卻很差，導演Todd Phillips並不擅長處理女性角色。」