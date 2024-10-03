紅豆｜倫敦東亞電影節閉幕片　鄧麗欣︰充滿香港情懷的電影

電影《紅豆》昨日（2/10）迎來好消息，被倫敦東亞電影節（London East Asia Film Festival，LEAFF）邀請作為今屆的閉幕電影。該片由任達華、鄧麗欣、魏浚笙及龔慈恩主演，是新晉導演鄒穎執導的第一部長片。此次放映是該片的世界首映，導演鄒穎和主演任達華達將赴倫敦出席是次活動。

電影獲倫敦東亞電影節邀請作為今屆的閉幕電影，導演鄒穎和主演任達華達將赴倫敦出席是次活動（《紅豆》電影海報）

電影《紅豆》聚焦於潮州人張興一家四口在香港九龍城的生活，展現了這個多元文化社區中一家人的喜怒哀樂。故事圍繞著一個潮州怒漢式的父親、一個剛中帶柔的母親、為夢想而努力的女兒以及不安又不羈的兒子展開。影片以獨特的視角描繪了九龍城的人情冷暖和社區的變遷更新，將觀眾帶入充滿糖水飄香和煙火氣息的生活記憶。

故事圍繞著一個潮州怒漢式的父親、一個剛中帶柔的母親、為夢想而努力的女兒以及不安又不羈的兒子展開。（《紅豆》劇照）

對於首次執導即得到國際影展的肯定，導演鄒穎表示：「作為香港電影的新人，第一部作品被LEAFF選為閉幕電影，這是對香港電影的肯定，自己也會趁此機會跟更多優秀創作者交流，所以對此活動萬分期待。」

鄧麗欣︰「這是一部充滿香港情懷的電影，能夠身為主演的其中一員，感到榮幸！」（《紅豆》劇照）

男主角任達華表示很榮幸電影能成為LEAFF閉幕電影：「《紅豆》是一部係大家看完可以學習什麼叫珍惜，什麼叫天長地久，是一種陪伴我們長大永垂不朽的食療。」身處外地工作的鄧麗欣Stephy聽聞《紅豆》獲選為LEAFF閉幕電影，感到很振奮！她說：「這是一部充滿香港情懷的電影，能夠身為主演的其中一員，感到榮幸！」

電影《紅豆》聚焦於潮州人張興一家四口在香港九龍城的生活。（《紅豆》劇照）

監製林炳坤先生表示：「我都很開心，即使夏威夷和義大利烏甸尼影展分量都不輕，但在我心目之中，LEAFF是一個重要的亞洲影展，因為這代表了對《紅豆》在亞洲電影中的肯定。」監製朱嘉懿也在facebook發文表示一部電影的完成，不分大小，心血一滴也不能少，獎勵太重要。」

任達華表示：「《紅豆》是一部係大家看完可以學習什麼叫珍惜，什麼叫天長地久，是一種陪伴我們長大永垂不朽的食療。」（《紅豆》劇照）

《紅豆》故事梗概

九龍城粵式糖水店「張興記」由張興和秀蓮夫婦三十年前白手興家，馳名紅豆沙服務街坊。長女承業嚮往飛翔，當了空服員。弟弟繼昌是個無憂無慮的大學生。典型的潮州家庭。

變故從母親突然中風成為植物人開始，一家陷入混亂。倔強的承業不忍父操勞，辭職回店幫手。大男人的張興不領情，在母親缺席下，三人不知如何相處。九龍城要重建，地產商收樓令「張興記」面臨結業，加籍男友宇翔向承業求婚，希望與她移居加拿大...

在時代洪流下的「張興記」和承業，何去何從？