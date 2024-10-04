黑白大廚｜中華料理女神朴恩影爆紅　來港任高級川菜餐廳副總廚

Netflix韓國料理真人騷《黑白大廚：料理階級大戰》播出後大引起極大迴響，更登上Netflix全球非英語影集排行榜冠軍。節目由韓國20名星級大廚與80名民間高手展開刺激又熱血的廚藝交鋒，加上殘酷的賽制及刺激的決鬥，獲得觀眾高度關注。

《黑白大廚：料理階級大戰》播出後大受歡迎。（Netflix）

被列入80名民間高手「黑湯匙」一員的朴恩影在《黑白大廚》節目中以「中華料理女神」之暱稱參賽，由於外表純情樣子甜美而吸引大批觀眾目光。而星級大廚呂敬來更透露，朴恩影是他的徒弟，更跟隨了呂敬來10年，是其得意門生，更給予她極高評價。

「中華料理女神」朴恩影。（節目畫面）

朴恩影在首輪淘汰賽以東坡肉餃子驚艷評審白鍾元。（節目畫面）

朴恩影是星級大廚呂敬來的得意門生。（節目畫面）

節目中，朴恩影首集以「東坡肉冰花餃子」獲得白種元的讚賞成功晉級，與港式點心女王鄭智善對戰時落敗，雖然最後在復活賽中落敗，她表示感到可惜，但已全力以赴，所以沒有遺憾。朴恩影參加過不少廚藝比賽，更於2011年以24歲之齡成為首爾高級酒店總主廚，奠定其實力。

朴恩影樣子甜美。（IG圖片）

參加節後爆紅。（IG圖片）

《黑白大廚》播出後，各位參賽者工作的餐廳因而爆紅，而朴恩影的最新動向同樣受到網民關注。朴恩影目前正在香港的高級川菜餐廳「Grand Majestic Sichuan」擔任副總廚，餐廳主打帶有粵菜風味的川菜，菜式結合了傳統和時尚，每道菜都非常精緻 。

朴恩影目前正在香港的高級川菜餐廳「Grand Majestic Sichuan」擔任副總廚。（IG圖片）

餐廳主打帶有粵菜風味的川菜。（IG圖片）