10.1半價睇好戲︱全日入場達18.9萬人創新高　各區戲院多場爆滿

由香港戲院商會主辦，電影發展基金及文創產業發展處資助的「10.1 半價睇好戲」於昨日（10月1日）在全港59間商業戲院順利舉行。活動當日放映場次超過1986場，累計入場人數達18.9萬人次，打破去年「10.1半價睇好戲」15.5萬的入場人次紀錄，較去年增加22%；同時創下過去十年國慶日入場人次的新高，香港戲院商會衷心感謝市民踴躍參與，支持香港戲院業！

「10.1 半價睇好戲」當日放映場次超過1986場，累計入場人數達18.9萬人次。（資料圖片）

昨日各區戲院的售票情況理想，多場場次爆滿，人頭湧湧。入場觀眾更可參加「全城好戲 FUN 大抽獎」，以刮刮卡形式贏取超過 2000 份豐富禮品。有市民獲得戲票獎賞即時登記領獎，喜上加喜，商會認為抽獎活動成功帶動觀影氣氛。

各區戲院的售票情況理想，多場場次爆滿，人頭湧湧。（資料圖片）

各區戲院的售票情況理想，多場場次爆滿，人頭湧湧。（資料圖片）

各區戲院的售票情況理想，多場場次爆滿，人頭湧湧。（資料圖片）

香港特別行政區文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日早上到觀塘一間戲院與市民互動，楊潤雄局長表示：「看到戲院人流暢旺，不少觀眾都是一家大小去睇戲作為歡度國慶假期的第一個節目，戲院現場氣氛熱鬧，感受到與民同樂的那份喜悅。」

香港特別行政區文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日早上到觀塘一間戲院與市民互動。（資料圖片）

香港特別行政區文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日早上到觀塘一間戲院與市民互動。（資料圖片）

一如去年，活動由政府資助半價戲票，有市民一早鎖定貴賓影院的門票，希望用半價體驗貴賓影院的高端聲畫設備和配套。除了特別放映格式及貴賓影院外，包括長者首場戲票也提供半價優惠，購買長者首場戲票票價最平只需$10，不少老友記受惠。亦有不少市民趁國慶假期及半價戲票優惠，一家大細或三五知己齊齊入戲院欣賞心水電影。有觀眾表示：「難得今日假期仲有半價優惠，所以全家總動員入戲院，希望日後有更多同類型折扣優惠活動。」

有市民一早鎖定貴賓影院的門票，希望用半價體驗貴賓影院的高端聲畫設備和配套。（資料圖片）

香港戲院商會理事長袁彥文先生表示：「我們很高興今年《10.1半價睇好戲》觀眾入場人次創新高，僅次於4月的『全港戲院日』，成為今年第二高的單日入場人次記錄。衷心感謝市民踴躍參與及支持香港戲院業。商會將繼續擔當領航者的角色推廣香港戲院業，透過各種多樣的活動及多元化的電影選擇，為觀眾提供更優質的觀影體驗。」

香港電影發展局主席王英偉博士表示：「香港上映的電影種類繁多，加上市民對優質電影需求殷切，本土製作的電影票房成績有目共睹。今天的活動圓滿成功，再創佳績，我們期待繼續與戲院與各大電影發行商加強合作，吸引更多市民走進影院，為業界帶來更多機遇。」

以下是有關是次活動的資料以供參考(最後數字仍需經核實)：

參與戲院：​​​59間

全日放映場次：約1986場

全日入場人次：約189,465

全日票房收入：約港幣$7,405,058

特別鳴謝：香港影業協會 及 參與「10.1半價睇好戲」的所有片商及發行商