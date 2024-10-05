小丑雙瘋｜《毒舌大狀》吳煒倫觀後感失望　「係奇片嚟嘅」

電影《小丑：雙瘋》（Joker: Folie À Deux）於本周三（2/10），原定承奧斯卡影帝華堅馮力士，跟《星夢情深》Lady Gaga這個組合，是叫人萬分期待。奈何首日開畫後，網上普遍出現負評。而在上畫首日，《毒舌大狀》導演吳煒倫都獲邀觀看傳媒場，事後在社交平台發文表示失望，並以兩句說話︰「生命有限，時間寶貴」作結。

《毒舌大狀》導演吳煒倫，對《小丑︰雙瘋》一幕法庭戲，尢其有意見。（資料圖片）

華堅馮力士與Lady Gaga，在庭上的戲份都有不少。（《小丑：雙瘋》劇照）

導演吳煒倫在觀看當晚，於社交平台上發表了觀後感︰「已經沒抱任何期望入場的了，都估唔到可以去到咁嘅地步。當然，你可以欣賞佢嘅顛覆，如果你真係覺得咁樣就叫做顛覆的話。」明顯對導演在拍攝續集時，刻意改行歌舞片形式不表欣賞。

吳煒倫在個人社交平台上，不吐不快。（網頁截圖）

而戲中，Joker要為自己上集的罪行接受法庭審訊，由於不滿律師給予他的辯護理據，決定選擇自辯，而這幕就更令吳煒倫在意，還拿出《大時代》丁蟹一幕作對比。「其他唔講，但作為大反派喺法庭自辯嘅一場戲，丁蟹好睇得多，打感動喎。」最後就以「奇片」來形容《小丑：雙瘋》，「奇在華納同DC點解會俾佢開。」

小丑自辯一場，可謂全片的重要場口。（《小丑：雙瘋》劇照）

吳煒倫曾表示，對法庭戲上的每句對白都不絲不苟。（《毒舌大狀》劇照）

事實上，電影上畫後，在網上都掀起討論潮，大致說續集劇情空洞，作為超級英雄反派電影，冇動作戲只有跳舞，但轉成歌舞片後充斥太多歌舞，畫面靚但對故事並無推進。有網民替Lady Gaga不值，覺得唱得好，但角色冇定位難發揮。

丁蟹的比喻令人啼笑皆非（《大時代》影片截圖）

丁蟹一直不覺得自己有錯。（《大時代》影片截圖）

當中還有不少金句。（《大時代》影片截圖）