小丑雙瘋︱《時代》雜誌罕發影評　狠批︰令人失落又無情緒重量

荷里活反英雄犯罪電影《小丑：雙瘋》（Joker：Folie à Deux），由憑上集於奧斯卡封影帝的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）冧莊主演，更伙拍樂壇天后Lady Gaga組成小丑情侶檔，延續前作小丑的自傳故事。《小丑：雙瘋》日前於香港及全球上映，雖然《小丑》上集廣受好評，然而續集於影評網站爛番茄的低評分，及後亦有不少文藝評論與雜誌刊出對批評《小丑：雙瘋》的文章，甚至包括知球知名的《時代》雜誌。

由華堅馮力士及Lady Gaga主演新作《小丑：雙瘋》將於10月2日在香港正式上映。（《小丑：雙瘋》電影劇照）

小丑在精神病院遇上真命天女，秒速墮入愛河。（《小丑：雙瘋》電影劇照）

《時代》雜誌日前於社交媒體上，罕有刊出一段《小丑：雙瘋》的影評文章，由評論家Stephanie Zacharek撰寫，題為「一部電影可以令人失落又毫無情緒重量」，狠評電影無法繼承上集的傑出效果：「這部電影毫無活力，如此沉悶以至於畫面上顯得鬆弛無力——就像主角Arthur Fleck，穿著憂鬱、飢餓的英雄所穿的那條憂傷的精神病監獄內褲一樣低垂。」

《時代》雜誌日前於社交媒體刊出一段題為「一部電影可以令人失落又毫無情緒重量」的《小丑：雙瘋》影評文章。（《時代》雜誌IG截圖）

評論亦認為導演Todd Phillips需要負上全責：「導演與他的編劇作出大膽的嘗試，通過呈現一部沉重的電影，絕不試圖超越其前作，但意圖並不能等同於完全成熟的作品，《小丑：雙瘋》幾乎在所有方面都遇到障礙。即使電影的勇氣可嘉，但觀眾最終可能會無心看完電影。」