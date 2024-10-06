怪物：梅內德斯弒親兄弟檔｜引極大迴響　Kim K出面聲援兩兄弟

改編自真人真事的Netflix犯罪劇集《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》（Monster：The Lyle and Erik Menendez Story）播出後引起極大迴響，美國時間日前（3日）洛城地區檢察官宣布會再度審查該案件的新證據，案件會在今年11月29日再次開庭審理。

《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》（Monster：The Lyle and Erik Menendez Story）播出後引起極大迴響。（Netflix）

劇集由Cooper Koch、Nicholas Alexander Chavez主演，劇情改編30多年前美國著名弒親兇案。Menendez兄弟Lyle和Erik於1989年8月20日在比華利山豪宅槍殺父母，當時二人分別只得18歲和21歲。劇集聚焦於兩兄弟為何要向父母下毒手，更具體描述兩人聲稱從小就被父親性侵與心理虐待的過程，扭曲的心態令兩兄弟發展出亂倫關係。劇集上架後，隨即引起極大迴響，亦有大批網民非常同情兩兄弟。

劇集改編30多年前美國著名弒親兇案。（劇照）

劇集聚焦於兩兄弟為何要向父母下毒手，更具體描述兩人聲稱從小就被父親性侵與心理虐待的過程。（劇照）

擁有律師拍照的真人騷名媛Kim Kardashian亦在IG出Post聲援兩兄弟，更透露自己曾親自去探監，並寫信到NBC News，表示Lyle和Erik當年在審判中所受的待遇並不公平。Kim指當時社會對於性侵受害者的資源與支持很有限，認為大眾對於男性也會受性侵犯的意識有所不足，更認為如果案件發生在現今社會，兩人所提出的受虐指控會以不同的方式處理，並讚兩兄弟是善良、聰明與誠實的人。

Kim Kardashian在IG出Post聲援兩兄弟。（IG截圖）