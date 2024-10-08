小丑雙瘋｜周末開畫嚇人恐回本無期　傳冇做內部試片DC早劃清界線

《小丑》（JOKER, 2019）名利雙收，既創下10億美元（約港幣78億）強勁票房，華堅馮力士（Joaquin Phoenix）更成為首個以超級英雄角色奪得奧斯卡影帝殊榮。名利雙收，續集勢在必行，並於2021年6月拍板開拍《小丑︰雙瘋》（Joker︰Folie à Deux）。滿心歡喜打算賺多筆，直至上周全球開畫表現，令人心寒，高達1.9億美元（約14.7億港元）的投資，恐怕回本無期。



華堅馮力士與Lady Gaga的片酬簡直是天價水平，令回本之路遙遙無期。（《小丑：雙瘋》電影劇照）

小丑在精神病院遇上真命天女，秒速墮入愛河。（《小丑：雙瘋》電影劇照）

首周末票房低過《魔比煞》

昨日（7/10）外媒《The Hollywood Reporter》以「為甚麼冇人要為《小丑︰雙瘋》而被炒？」為題寫出一篇分析文章。事源2021 年6 月初，當時的華納兄弟電影主管，決定為公司帶來10億美元（約港幣78億）票房的奧斯卡得獎電影《小丑》（JOKER）開拍續集。第一集《小丑》製作成本為5,500萬美元（約4.2億港元），不過水漲船高，在獎項效應下，續集《小丑︰雙瘋》（Joker︰Folie à Deux）製作費高達1.9億美元（約14.7億港元），當中華堅馮力士的片酬便高達2,000萬美元（約1.55億港元），Lady Gaga亦穩袋了1,200 萬美元（約9300萬港元）。

謝拉力圖主演的《魔比煞》，被網民認定為超級英雄系列的爛片作，今次《小丑︰雙瘋》票房竟不及對方，非常難堪。（《魔比煞》預告擷圖）

不過當電影上星期全球上畫後，噩夢正式開始。在10 月4 日至6 日上映的首個周末，《小丑：雙瘋》在國內票房慘敗，只收3,780 萬美元（約2.9億港元），遠遠落後於DC在2023 年上映的《閃電俠》（The Flash）5,500 萬美元(約4.2億港元），甚至連充斥負評，索尼的《魔比煞》（Morbius），創下的3900 萬美元（約3億港元）都要低。雖然外媒推算電影於海外應獲得8,100萬美元票房（約6.3億港元），但回本之路仍遙遠。

《JOKER小丑》的成功，身兼導演、監製及編劇的Todd Phillips（左）居功至偉，亦為他在製作續集時取得更多話事權。（Todd Phillips Instagram 圖片）

導演有最終剪輯權冇進行內部試片

雖然這不是DC超級英雄系列在北美開畫最低的電影（《藍甲蟲》（Blue Beetle）首周末票房累收2,540萬美元（約1.98億港元），但《小丑：雙瘋》投資的巨大就是個嚴重失誤。業內人士普遍認為今次是一次集體決策失敗，據文章中透露，華納對《小丑》系列的導演杜德菲力斯（Todd Phillips）賦予了非凡的自主權和最終剪輯權，甚至以防止劇透為由，未有在公司內進行試映，這項決定令人難以置信，因為看過該片的人都知道，其實今次並冇甚麼特別值得劇透的情節，而去到MARVEL的《復仇者聯盟︰終局之戰》都可以進行多次試映。

《小丑：雙瘋》演員陣容強大，焦點當然為歌壇天后Lady Gaga的重磅加盟！盛惠1,200 萬美元（約9300萬港元）。（《小丑：雙瘋》電影劇照）

DC劃清界線

而今次在決策上，亦有一個嚴重漏洞，話說製作第一部《小丑》時，前DC電影公司總裁 Walter Hamada有參與，但今次竟沒有DC 高層參與其中，有細心的觀眾發現，DC 工作室的標誌並沒有出現在電影上，占士根亦表明沒有與杜德菲力斯一同工作。事後，該片其中一位製作人，在網上回應該問題，直接寫道︰「因為這不是 DC 工作室的電影，未來所有有關 DC 角色的電影，都將由 DC 工作室製作。」

James Gunn接手DC後，《閃電俠》雖並非「親生作」，只參與「接生」，但已獲不俗風評。（Getty Image）

原來製作期間，DC出現真空期，前文講到《小丑︰雙瘋》的製作源於2021 年6 月初，但當時DC 正處於改朝換代時刻，占士根（James Gunn）和彼得薩弗蘭（Peter Safran）正式受聘任管理層，已經是2022年11月的事，中間相隔一年多。

事實上，占士根和彼得薩弗蘭接任工作室聯席主管後，一直都與《小丑︰雙瘋》保持距離。在2023年1月一次新聞發布會上，他們概述了未來計劃，但就指明《小丑︰雙瘋》不會在他們的職權範圍內，強調這不屬於電影、電視共享宇宙的項目。

華堅馮力士憑《小丑》奪得奧斯卡最佳男主角，創下超級英雄電影的里程碑。（Getty Image）

「肥水不流別人田」加重風險

更諷刺是，今次蝕本將由華納主力承擔。話說當日創作第一集《小丑》時，管理層都有所保留，嚴格控制製作成本為5,500萬美元（約4.2億港元），並邀請了包括Bron與Village Roadshow等聯合投資者，來降低風險。來到續集，基於食髓知味，肥水不流別人田，故籌備時大副刪減合作單位，最終只留下一位聯合融資方，也就是其固定融資合作夥伴 Domain Capital，今次可謂啞子食黃蓮。在管理層更替，作以上決定的管理層已退下，全新的聯合管理Michael De Luca 和Pamela Abdy，於2023年7月才正式接任，在新人事又未參與該項目下，《小丑︰雙瘋》的失敗將成為冇人需要孭的大鑊。