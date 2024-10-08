危機航線｜劉德華演躁狂症患者　盼寄予關心︰生活很多矛盾不如意

由劉德華、林小强監製，彭順執導，劉德華、張子楓、屈楚蕭領銜主演，劉濤、郭曉東、蔣夢婕特別演出之高空犯罪鉅製《危機航線》即將於10月10日（本週四）上映。電影更邀得曾拍攝《無雙》的王耀慶、《拆彈專家2》的張揚及《我吃了那男孩一整年的早餐》的周興哲等多位演員參與演出。

監製兼男主角劉德華親身接受提問，滿足觀眾對電影《危機航線》的好奇。（影片截圖）

適逢電影本週四於香港及澳門上映，監製兼男主角劉德華親身接受提問，滿足觀眾對電影的好奇。《危機航線》作為難得一見的「高空犯罪」題材，更是中國首部同一題材，被問到是否近年參與的電影中，動作場面當中最多？華仔坦言：「動作場面上差不多，不過今次可能肉搏場面相對多啲。因為始終都係喺飛機裡面，環境會比較細，唔會時常開槍，因此槍戰比較少，近年來可能拍攝槍戰會較多，但係今次動作上動作密度跟《拆彈專家》相若。而我參與嘅動作場面喺飛機外面比較多，嗰啲場面比較辛苦，因為都要『吊威也』。」

今次戲中會較多埋身的動作場面。（《危機航線》劇照）

除了滿足觀眾官能上刺激，華仔今次再度飾演一名爸爸，被問到跟前作《失孤》《流浪地球2》等有哪一些不同的地方？華仔透露：「因為角色患有躁狂病，呢個病自己都唔能夠控制自己，有時對老婆或者個女發脾氣，因為就係喺發病嘅過程之中。而家社會好大壓力之下，其實好多家庭都面對相若情況。每個人做好自己嘅部分，有啲屋企人要明白病人喺躁狂嘅情況下，其實係失控嘅，但係冇辦法，生活就係咁多矛盾同不如意。」同時，華仔亦寄望電影能夠給予病患及家人信心，他說：「希望大家睇完電影之後，見到片中一家人經過一段是父母、子女、夫妻當中嘅磨合，最後都係聚埋一齊。希望喺現實生活裡面，當其他人遇到相若問題，睇到電影之後會更加有信心，其實係艱難嘅，大家一齊付出，就會有一個好結果。」

華仔今次角色患有躁狂病，「希望喺現實生活裡面，當其他人遇到相若問題，睇到電影之後會更加有信心。」（《危機航線》劇照）

而華仔亦透露如何準備躁狂症的角色，他指：「身邊有唔少人有類似情況，可能不至於係病，但係情緒上比較躁狂。有啲人比較幸運，唔會變成病，呢一種始終都係自己對自己生命嘅要求或者對自己作品、工作或者生活上嘅要求，達到極端嘅情況，先會出現呢個狀況。但係如果腦分泌出現問題嘅時候，就會變成病，呢個情況就麻煩喇。所以生活對自己寬容啲比較好。」而華仔亦坦言，透過今次躁狂症角色，想向觀眾帶出一些正面訊息，他提到：「電影裡面，其實我哋反派同正派都係狂躁嘅，其實我哋係食同一種藥。屈楚蕭嘅角色其實都係躁狂症，佢都係經歷病嘅過程之中，視乎你患病嘅時候點樣去面對。如果你用負能量去面對，可能你就變成反派；如果你用正能量去面對，你就會係一個正派，我們兩個係有相同鏡頭，去交代我哋食同一樣嘅藥。」

電影裡面，其實我哋反派同正派都係狂躁，睇下邊個可以撐到最後。《危機航線》劇照

《危機航線》內容講述劉德華飾演的國際保安專家高皓軍以身犯險正義出擊，與劫匪頭目鬥智鬥勇，營救張子楓飾演的女兒小軍和全體乘客的感人故事。《危機航線》劇照

眾所皆知華仔近期忙於宣傳電影，同時又兼顧巡迴演唱會，問到身兼歌手、電影監製及演員的他，多年來未曾停下來，有曾經想過退休嗎？華仔說：「有思考過，時常都在思考，會放慢腳步，始終需要放慢腳步。因為很多事情，我自己覺得我不能夠（忽略），例如享受一下朋友的生活、屋企、我和太太、我和女兒⋯⋯ 她們都是我生活的一部分。至於有關退休，我可能不會，因為唱歌、電影、演戲其實已經是我生活的一部分。你當作興趣，即使什麼也好，至於其他人怎樣去界定我的生活，我不需要太過在意。」