焚城｜莫文蔚演特首妄顧市民安危　劉德華怒斥︰唔得閒同你玩政治

香港首部以輻射災難為題材的電影《焚城》，將於11月1日上映。電影由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，主演有劉德華、白宇、莫文蔚（Karen）、謝君豪、王菀之（Ivana）、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆（阿炳）等。雖然電影是講消防員，但另一邊廂官場上都要撲火，而華仔就要一夫當關，舌戰一眾高官。



Karen在戲中飾演的代理特首Cecilia，跟現實中前任特首林鄭月娥Carrie，英文名都係「C」字頭。（《焚城》劇照）

劉德華鬧高官爆金句！

《焚城》不僅是場面浩大的災難片，更以官場角力為切入點，展示面對危難時的人性博弈，港產類型片中極為少見。在「官員篇」預告片中，Karen飾演的代理特首Cecilia，與華仔飾演的環保專家范偉立就撤離計劃展開激烈爭執，雙方立場對立，戲劇張力十足。當面對政府內部官員無動於衷，華仔激動斥責：「你哋坐喺冷氣房，究竟知唔知下面有幾危險？」在「災難應變」特輯中，緊急危機應變小組內部的衝突，亦透過演員們的細膩表演展現得極具張力。

華仔飾演的環保專家范偉立，就撤離計劃跟莫文蔚展開激烈爭執。（《焚城》劇照）

華仔激動斥責：「你哋坐喺冷氣房，究竟知唔知下面有幾危險？」大快人心。（《焚城》劇照）

華仔和Karen自《童夢奇緣》後時隔19年再度合作，有別之前二人飾演母子，今次戲中各有立場，有多場舌劍唇槍的對手戲，迸發演技火花。戲中Karen臨危受命，代替特首（姜大衛 飾）主導救災計劃，並封鎖輻射洩漏消息，縱然面對華仔嚴厲批評，依然堅持決定，展現懾人氣勢。在另一幕地下室重頭戲，眾人面對絕望的災難消息時，情緒崩潰，場面動容，而Karen拍畢後更久久無法平復情緒，華仔連忙抱擁安慰，又讚賞Karen戲中極富層次的演技：「我哋誕生個影后！」Karen 表示今次連環拍攝激動場面，非常過癮：「拍攝係順住劇本拍，有少少似演話劇咁，一埋位你就要全程投入，一氣呵成咁，好似一口氣拍晒成齣戲咁，哈哈！」

華仔和Karen在《童夢奇緣》飾演母子，但都是非一般的母子。（《童夢奇緣》影片截圖）

二人一直未能達成共議。（《焚城》劇照）

為安全，一眾官員要去到地下安全室開會。（《焚城》劇照）

「唔使你代消防講說話」

過去一年先後獲金馬獎及金像獎提名的Bowie，今次戲中飾演消防處處長，他談到拍攝多場情緒高漲的場面需要投入相當多精力，每場戲都充滿挑戰：「一cut咗機，大家都要紙巾索返啲眼淚，甚至係有啲鼻水啊，非常吃力。」Bowie又指各演員在片中需要想像去投入災難場景，表現出面對未知恐懼的真實情感，對演技要求極高。

林保怡在戲中飾演消防處處長。（《焚城》劇照）

至於特首，有金像獎最佳男配角姜大衛，以佢演技資歷實至名歸。（《焚城》劇照）

另一位重量級演員有兩屆金像影帝鄭則士，戲中飾演保安局局長的Kent哥，盛讚電影中緊急危機應變小組的成員：「呢班都係好有演戲能力嘅演員，喺呢個戲裡面，每個人表現都好稱職。」同屬小組成員，還有兩屆金像獎最佳女配角的Ivana，戲中飾演財政司司長政治助理，煞科日就拉著各位演員合照，非常榮幸跟一眾好戲之人同場演出：「好開心，同好多前輩合作，全部都演得好好！」

見到「鬼佬」王敏德，都知又係權貴當道。（《焚城》劇照）

兩屆金像影帝鄭則士，戲中飾演保安局局長，夠晒穩重有安全感。（《焚城》劇照）

緊急危機應變小組陣營的還有金像獎最佳女配角暨今屆金馬影后提名區嘉雯、香港劇場界資深演員白耀燦、實力派演員張松枝，還有驚喜客串的郭偉亮及張達倫，每位演員都非常投入，詮譯角色面對災難時的內心掙扎。值得一提，戲中商界人物由王敏德及周文健飾演，二人為整場輻射災難的關鍵人物。兩大90年代男神再次同框演出，令影迷相當期待！