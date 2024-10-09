久別重逢｜陳卓賢首部主演作品12月上　為電影歌曲身兼曲詞編唱

由葉偉信及彭玉琳監製，梁禮彥編劇及執導，鄭伊健、MIRROR成員陳卓賢、許恩怡、蔡思韵領銜主演—新片《久別重逢》，宣布將於12月上映。電影為鄭伊健及陳卓賢首次合作。《久別重逢》由開拍至今一直保持低調，旨在讓觀眾創造想像空間，隨著電影檔期確定，電影公司逐步揭開角色之神秘面紗，今日（9/10）率先行發佈兩位男主角之前導海報及預告。

電影《久別重逢》今日宣佈12月上映。（《久別重逢》海報）

伊健剖白二人之神秘關係：「呢部戲有兩個蘇昇華，一個係年青版，另一個就有一番經歷。蘇昇華呢個角色係比較內向，出身於長洲，佢好彩地遇到一個女仔，從而令自己改變，但因為某啲原因大家又分開咗，蘇昇華從此好似失去咗一樣野，然後繼續自己嘅人生。」伊健透露之女角由許恩怡（Natalie）所飾演，Natalie在片中則與Ian飾演年青版蘇昇華在長洲這個純樸小島共渡一齊個青春歲月。

鄭伊健在戲中飾演音樂人。（《久別重逢》影片截圖）

電影有到外地取景，到日本拍攝。（《久別重逢》影片截圖）

提到今次因電影而結緣，伊健大爆原來跟二人的歌手身份有密切關係，他表示：「演出蘇昇華呢個角色，同Ian有密切關係，一來大家都演同一個角色，二來大家剛好都有歌手呢個身份，加上Ian懂得樂理，好適合演創作人呢個角色。另外，今次電影搵咗我音樂上合作無間嘅好朋友陳光榮，參與電影原創音樂部份及提供意見，所以，拍攝時候就更事半功倍。」

年輕版由Ian飾演。（《久別重逢》影片截圖）

年輕版都有出外景，到長洲拍攝。（《久別重逢》影片截圖）

而飾演年青版蘇昇華的Ian則透露：「今次我嘅角色係一個好鍾意音樂，但係好似唔識其他嘢嘅人，不善言辭，唔識表達自己。將自己嘅情感同想法放哂喺音樂度，好細個就立志做一個音樂人。」Ian更坦言角色或多或少有自己一部份的影子，他指：「呢個角色同自己有少少相似，大家都唔係太喜歡說話，想將自己嘅想法，擺喺歌曲同旋律入面，唔係好主動好直接咁同人講出口。」

許恩怡（Natalie）與Ian飾演年青版蘇昇華，在長洲這個純樸小島共渡一齊個青春歲月。（《久別重逢》影片截圖）

除了專注演出，創作上一直不遺餘力的Ian今次亦帶來自己的音樂作品參與創作，Ian透露：「其實同導演梁禮彥有好多討論同交流，因為好多情節係需要自己參與好多，包括插曲是自己寫，當中有些情節係需要彈琴或者彈吉他，由自己去諗點樣彈。」而電影歌曲《Tides》亦於前導預告中首度登場，由Ian身兼四職，擔任主唱、作曲、編曲，並與AP潘宇謙共同作詞，相信是今年度最全能的電影新演員，敬請密切期待電影年底壓軸上映！

蔡思韵飾演長大了的許恩怡。（《久別重逢》影片截圖）

而《久別重逢》的導演梁禮彥，是首次執導，曾參與過《殭屍》、《葉問》系列及《殺破狼．貪狼》及等編劇工作，今次的故事是自身創作時所遇的迷茫所啟發，而故事主軸關於一位音樂人面對創作瓶頸，選擇逃避而展開的一次療癒旅程，道盡人生在不同年齡階段的種種期盼與遺撼。

，《久別重逢》故事講述那年盛夏，少女夏文萱（許恩怡 飾）和少年蘇昇華（陳卓賢 飾）因一張唱片遇上大家。年輕的他們最想知道，這清澀的愛情能走多遠⋯⋯轉眼數十年。已成音樂人的蘇昇華（鄭伊健 飾）陷入人生低谷，逃避一切，卻在醫院偶遇重逢舊愛夏文萱（蔡思韵 飾）⋯⋯